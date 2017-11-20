За сприяння агрокорпорації «Крупець» Радивилівського району облаштовано гарний дитячий майданчик у селі Підлипки Радивилівської ОТГ.

Торік видання Радивилів.info розповідало про відкриття подібного дитмайданчика в селі Гаї-Лев’ятинські. За сприяння все тієї ж агрокорпорації і її керівникка Володимира Варфалюка. А пояснюється інтерес господарників до віддалених сіл району тим, що тут АК «Крупець» орендує в селян чималі земельні площі. І засвідчує, що переймається не лише виробничими показниками, а й соціальними проблемами «своїх» сіл.

У церемонії урочистого відкриття цього дитячого центру літнього дозвілля дітей взяли участь голова Радивилівської міської ради Микола Карапетян, генеральний директор агрокорпорації Володимир Варфалюк, заступник міського голови Олександр Пастух, заступник керівника корпорації Василь Хом’як, в.о. старости Підзамчівського старостинського округу Лариса Воронко.

Освятив майданчик священик Свято-Покровської церкви села Підзамчого отець Василій.

Юні аматори сцени підготували святковий концерт.

Фото з сайту Радивилівської ОТГ.