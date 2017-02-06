Для книги про давні народні страви Волині

Центр дослідження і відродження Волині, який очолює виходець із Радивилівщини, кандидат історичних наук Володимир Дзьобак, відомий тим, що відроджує матеріальну і духовну культуру Великої Волині, розвиває традиції стародавнього ткацтва і вперше в Україні відродив виготовлення волинського серпанку – надзвичайно легкої, прозорої лляної тканини полотняного переплетення, відновлює напівзабуті технології пошиття одягу та взуття, інших ремесел. А ще – підтримує ґрунтовні напрацювання з історії Волині, зокрема, духовної сфери – йдеться про запис і публікацію старовинних колядок та щедрівок, вивчає древні прикраси волинян, уже підтримав більше десятка археологічних експедицій, у тому числі була така експедиція в Радивилівському районі. І всім цим займається Володимир Дзьобак та його колектив ентузіастів-однодумців.

Серед великого масиву етнографічно-побутового матеріалу вивчає Центр і давні волинські страви, яким вирішено присвятити книгу. Готуючи матеріали для її випуску, етнографи записували в старожилів давні рецепти та секрети приготування народних страв. Для створення фотоілюстративного матеріалу за цими рецептами взялися підготувати різні види страв учні Радивилівського професійного ліцею, які здобувають професію кухаря. І, як мовиться, вийшло два в одному: і розвивають та закріплюють професійні навички, і прилучаються до історії кухарського мистецтва нашого краю, Волині.

Фотографував Володимир ЯЩУК.

Великоформатні фото тут – http://jasc51.io.ua/album177797_13

(Знімки є в трьох форматах – потрібний можна вибрати за піктограмами внизу).

