У Радивилівському НВК «Школа №1 – гімназія» відбувся семінар-практикум для класних керівників 5 – 11 класів «Булінг у шкільному середовищі». «Чому деякі підлітки діють агресивно і яких заходів необхідно вжити для того, щоб запобігти деструктивній поведінці чи взяти її під контроль?» – такі питання поставили перед собою учасники семінару.

Перед слухачами виступили директор закладу Фаєвська А.В., яка ознайомила з актуальністю проблеми насильства у дитячому середовищі, сфокусувала увагу на більш поширених проявах цього явища, озвучила статистику скоєних правопорушень дітьми та підлітками Рівненщини цього року. Заступник директора з виховної роботи Мудрик Р.І. презентувала матеріали з теми «Булінг – причини, наслідки, профілактика». Класні керівники отримали можливість обмінятися досвідом роботи та апробували на собі ряд інтерактивних вправ: «Вузлик напам`ять», «Надірване серце», «Горіхи», «Коробочка любові», «Будуємо дім толерантності» і вибрали ті, які найкраще підійдуть для роботи в класних колективах і допоможуть дитині зрозуміти, що вона – це неповторна особистість, а дружні відносини наповнені глибоким емоційним змістом і часто зберігаються протягом усього життя.

Діковська Руслана Ананіївна,

класний керівник 5 класу Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія».

(З пошти Радивилів.info).

Булінг – від англ. bully – залякувати, цькувати.



