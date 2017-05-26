Для школярів пролунав останній дзвінок

Сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівського району пролунав останній дзвінок, який сповістив про закінчення навчального року. У школах і НВК проходили урочисті лінійки, особливі слова були звернуті до цьогорічних випускників, а також до першокласників, які успішно закінчили перший рік навчання.

На урочистостях побували керівники Радивилівського району, Радивилівської, Крупецької та Козинської об’єднаних територіальних громад, сільських рад, депутати рад різного рівня.

Наш кореспондент В.Ящук побував у Радивилівуському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа №1 – гімназія». Тут з привітаннями виступили директор НВК А.Фаєвська, міський голова Радивилова М.Карапетян, перші вчителі нинішніх випускників, учні.

Завтра в Радивилівському міському будинку культури відбудеться урочисте вручення документів про освіту випускникам цієї школи-гімназії. Випускники Радивилівського НВК “Школа №2 – ліцей” отримають такі документи після іспитів зовнішнього незалежного оцінювання, тобто вже в червні.

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