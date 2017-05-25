Дні вшанування героїв Берестецької битви

Національний історико-меморіальний заповідник “Поле Берестецької битви” (с.Пляшева, Радивилівського району Рівненської області) поінформував про план заходів з відзначення 366-ї річниці Берестецької битви 16 -18 червня 2017 року:

16 червня (пятниця):

– Богослужіння та панахида в Георгіївській церкві (9.00 -12.30 год.)

– Історико-краєзнавча конференція “ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАНТЕОН – “КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ ”, присвячена 50-річчю заповідника “Поле Берестецької битви” та 366-річчю Берестецької битви, с. Пляшева. За участю істориків, краєзнавців, музейників з усієї України (9.00-13.00);

17 червня (субота):

– Панахида на козацькому цвинтарі в урочищі Монастирщина (с.Острів). (12.00 – 12.30);

18 червня (неділя):

– Патріарше богослужіння та вселенська панахида в Георгіївській церкві (9.00 – 12.30);

– покладання квітів до пам’ятника героям Берестецької битви (12.30 – 13.00);

– мітинг (сцена заповідника) (13.10 – 14.10);

– концерт патріотичної пісні;

– заходи, організовані козацькими громадськими організаціями Волині та Рівненщини на території заповідника (в імпровізованому козацькому таборі) (15.00 ).

План заходів ще не остаточний, можливі зміни.