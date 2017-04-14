До «Козацьких могил» пролягла ще й горіхова алея

На теренах Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» (знаменитих «Козацьких могилах»), що в селі Пляшева Радивилівського району Рівненщини, до вже існуючих ялинкової, калинової, березової алей цими днями додалася ще одна – горіхова, яку посадили школярі із довколишніх сіл Пляшева, Рідків та Острів.

Основний посадковий матеріал надало фермерське господарство «Біо Тріо» Михайла Пакуша, яке займається органічним виробництвом та закладкою на своїх теренах масштабного горіхового саду. Саджанці волоських горіхів отримали від знаного садівника з Харківської області Олександра Яхимовича.

Євген Цимбалюк. Фото надане автором. (Газета «Голос України», Київ, 14.04.2017).