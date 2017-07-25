До пілотного проекту з реформи соціальних послуг

Радивилівська об’єднана територіальна громада з іще двома з Рівненщини (Миляцька, Підлозцівська) включена до переліку ОТГ, де буде впроваджений пілотний проект у сфері соціальних послуг.

У цих трьох та ще тридцяти п’яти по всій Україні ОТГ введуть модель адміністрування з наданням послуг на базовому рівні – за місцем проживання людини. Планується соціальні послуги надавати за принципом «єдиного вікна», тобто, документи на призначення виплат, державних допомог, субсидій, пенсій, послуг можна буде здати у населенному пункті, де живете. В ОТГ створять віддалені робочі місця для прийому громадян і надання послуг Пенсійного фонду, соціального страхування, а також державної служби зайнятості. Таким чином у соціальній сфері відбуватиметься децентралізація повноважень. Проект реалізується Міністерством соціальної політики України із залученням міжнародної технічної допомоги Ради Європи та Світового Банку. Про це поінформувала газета «Голос України».

Фото: група “Видиво”.