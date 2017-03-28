Добре проявили себе юні козинські геологи

ХХIІ обласна олімпіада юних геологів проходила у Рівненській обласній станції юних туристів. За перемогу змагалися 9 команд, серед них від Радивилівського району була команда Козинської об’єднаної територіальної громади.

До організації та проведення олімпіади долучилися провідні геологи Рівненщини: Андрій Калько — доктор географічних наук, професор, кандидат технічних наук, академік Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів, декан природничо-географічного факультету МЕГУ, Віктор Козяр — кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП, Роман Ігнатюк — кандидат технічних наук, старший викладач НУВГП, а також працівники Рівненської обласної станції юних туристів та студенти НУВГП.

— Проведення обласної олімпіади юних геологів у нас вже стало традиційним. Як свідчить досвід, такий захід є ефективним не лише у профорієнтації школярів, а й залучає та активізовує їх до природоохоронної діяльності та краєзнавчої роботи. Крім визначення кращих загонів юних геологів, маємо нагоду зібрати та обмінятися кращим досвідом роботи у цьому напрямку, — зазначив директор Рівненської обласної станції юних туристів Василь Григор.

У старшій групі І місце здобула Світлана Гнатюк, учениця Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №6, ІІ місце — Сімона Шерстюк, учениця Клесівської ЗОШ І-ІІ ст. — ліцей, ІІІ місце — Василь Пасєка, учень Козинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» Козинської ОТГ.

У молодшій групі перемогу здобув Василь Недбало, учень Козинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» Козинської ОТГ, ІІ місце — Василина Братащук, учениця Козинського НВК; ІІІ місце — Богдан Кучер, учень ПМЛ «Елітар» м. Рівного. Усі переможці були нагороджені дипломами, грамотами та призами.

Прес-служба Рівненської обласної ради.