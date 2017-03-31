Додаткові потяги через Радивилів на святкові дні

У святкові дні через залізничну станцію Радивилів курсуватимуть додаткові потяги.

Так, потяг № 231 Дніпро – Івано-Франківськ (його шлях проходитиме через П’ятихатки, Знам’янку, Козятин, Бердичів, Шепетівку, Здолбунів, Радивилів, Броди, Львів) з Дніпра тільки 14,16,28,30 квітня, 2,4,6,8 травня вирушатиме о 17:31 та прибуватиме до Івано-Франківська наступного дня об 13:11. На станцію Радивилів прибуття 15, 17, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня о 8 год. 48 хв., відправлення – о 8 год. 50 хв.

З Івано-Франківська відправиться 15, 17, 29 квітня, 1, 3, 5, 7, 9 травня о 15:42 та прибуде до Дніпра наступного дня об 11:21. У Радивилів потяг прибуватиме о 20:30, відправлення – о 20:33.

Потяг № 235 Харків – Ужгород (рухатиметься на Рівненщині через Здолбунів, Дубно, Радивилів). Відправлення з Харкова 14 та 17 квітня о 10:27. На станцію Радивилів прибуття наступного ранку о 4:01, відправлення – о 4:03.

З Ужгорода потяг виходитиме о 18 год. 15 і 18 квітня. На станції Радивилів наступного дня: прибуття – 1:20, відправлення – 1:22.