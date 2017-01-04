Долаючи нові вершини навчального року

Не минуло й тижня, як у всіх учбових закладах Радивилова і Радивилівського району пройшли новорічні святкування і відгомоніли дзвінками останні дні першого навчального семестру. Галаслива шкільна дітвора подалася на канікули, а нам, педагогам, саме настав час замислитися над результатами першого півріччя.

Мушу зазначити, що цьогоріч вихованці Радивилівського НВК «Школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака дуже впевнено запрезентували себе на районному етапі всіх предметних олімпіад із базових навчальних дисциплін та різноманітних конкурсах і змаганнях районного й обласного рівнів.

Так, іще восени наші старшокласники Салій Андрій (11 клас), Кравчук Юрій (11), Федюшина Валерія (10), Романюк Роман (10) та Демчук Іванна (11), підготовлені вчителями Качан Т.М. та Шевчун В.В., стали переможцями обласного турніру юних географів (ІІІ місце).

Не меншими є й наші спортивні досягнення. Під час районних змагань із легкої атлетики учні школи здобули ІІІ загальнокомандне місце. При цьому особливо відзначилися Лавренюк Вікторія (І місце зі стрибків у довжину з розбігу), Почтарук Владислав (І місце з бігу на 100 м), Токмина Анна (ІІ місце з бігу на 100 м), Причепа Тетяна (ІІ місце з бігу на 800 м), Собчук Вадим (ІІ місце зі штовхання ядра). Треті місця в районному етапі цих змагань та естафет нашій команді принесли учні Федун Едуард, Приходько Тетяна, Демченко Ярослав, Табачук Вадим, Бобак Кирил та Королюк Денис. Підготували юних чемпіонів учителі Медвідь М.Л. та Савчук І.М.

Наступним серйозним випробуванням для учнів нашого закладу стали відразу два мовних конкурси – Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка та конкурс знавців української мови імені П.Яцика. І тут теж маємо вагомі здобутки: І місце – Гладун Оксана, 10 клас (учитель Варава Г.О.), ІІ місце – Бражнікова Ангеліна, 5 клас (Думицька Г.П.), ІІ місце – Сова Юлія, 8 клас (Савчук Н.І.), ІІ місце – Гладун Людмила, 11 клас (Проказюк О.В.). Переможцями районного етапу конкурсу імені П. Яцика стали такі учні нашої школи: І місце – Чупіна Домініка, 4 клас (учитель Царук Л.Л.), І місце – Бражнікова Ангеліна, 5 клас (Думицька Г.П.), І місце – Гладун Оксана, 10 клас (Варава Г.О.), ІІ місце – Кухарук Ірина, 6 клас (Бречко І.С.), ІІ місце – Лебідь Каріна, 7 клас (Бречко І.С.), ІІ місце – Гладун Людмила, 11 клас (Проказюк О.В.), ІІІ місце – Михалюк Ірина, 8 клас (Бречко І.С.). До слова, учениця 5 класу Бражнікова Ангеліна посіла переможне ІІ місце і в обласному етапі конкурсу знаців української мови імені П. Яцика.

Але, мабуть, найбільше нам варто пишатися результатами участі наших школярів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад із базових навчальних дисциплін. Значних результатів досягли такі учні: Салій Андрій – 4 призових місця, Сова Юлія – 3 призових місця, Машкевич Анастасія – 3; Михалюк Ірина – 2; Гладун Оксана – 2; Гладун Людмила – 2; Демчук Іванна – 2 призових місця.

Хотілося б відзначити вчителів, які підготували 2 і більше переможців: Вознюка С.М., Горопаху О.О., Ковальчука В.А., Кіщун Г.М., Качан Т.М., Мельник М.Д., Сиротинську Н.М., Сиротинську В.Р., Сову М.М., Ширикала В.В., Вараву Г.О.

Погодьмося, що всі вищезазначені досягнення – вагомий результат спільної праці учнів та педагогів. А кожна праця, як відомо, має бути відповідно винагородженою. Тому на одній із традиційних загальношкільних лінійок наприкінці навчального семестру всі чемпіони, конкурсанти і учасники змагань та олімпіад отримали солодкі подарунки. Кошти для нагородження найкращих нашій школі щедро надали міський голова Радивилівської ОТГ М.Карапетян, директор Радивилівського КХП В.Железняк, директор ТОВ «Радивилівмолоко» С.Грисюк та підприємці М.Мартинюк, В.Ніколайчук і О.Голуб. Від імені учнів, батьківського комітету та педагогічного колективу школи хочеться щиро подякувати нашим меценатам за матеріальну підтримку обдарованого учнівства у такий непростий час. Хай у переддень світлих Різдвяних свят у ваших домівках панує спокій і затишок, а в серцях – упевненість у прийдешньому дні.

Незабаром – початок нового навчального семестру. Віриться, що наших учнів чекають ще більші досягнення і перемоги.

Денис Денисович Денисюк, директор Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака. (З пошти Радивилів.info).