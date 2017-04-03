Допризовники змагалися в селі Теслугові

На території Теслугівської школи Радивилівського району відбувся другий етап Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, юнацький збір «Заграва», в якому взяли участь учні 9 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району (по 7 чоловік у команді), а саме: Теслугівської, Хотинської, Пляшівської та Пляшевської шкіл.

Метою заходу було сприяти вихованню і розвитку національно-патріотичних почуттів учнівської молоді Радивилівщини, підвищенню зацікавленості учнів до служби у Збройних Силах України та залученню їх до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

З нагоди відкриття змагань усі учасники та присутні виконали Гімн України, після цього їх привітали голова райдержадміністрації Олег Ващук і голова районної ради Володимир Кондик. Вони побажали учасникам змагань проявити силу духу, волю до перемоги та продемонструвати силу, швидкість і витривалість.

Я, як головний суддя змагань, оголосив програму змагань. Захід проходив у 7 етапів: проходження команд строєм з піснею; конкурс знавців історії українського козацтва; підтягування на перекладині; метання гранати на дальність; комбінована естафета «Смуга перешкод»; біг 100 м та марш-кидок 1500 м.

За перемогу у загальнокомандному заліку кожного етапу змагань команди були нагородженні грамотами райдержадміністрації та районної ради.

В особистому заліку:

в змаганнях з підтягування на перекладині з результатом 22 рази переміг Загреба Артем, учень Теслугівської ЗОШ;

у змаганнях з метання гранати на дальність із результатом 37 м перемогу здобув Голянський Іван, учень Хотинської ЗОШ;

у змаганнях з бігу на 100 м (з макетом АК та протигазом) з результатом 13,9 сек. перемогу святкував Крисюк Вадим, учень Пляшівської ЗОШ.

Переможців в особистому заліку змагань голова районної ради Володимир Кондик відзначив грамотами та цінними подарунками.

Після підбиття підсумку другого етапу Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, юнацького збору «Заграва» перше місце здобула команда Теслугівської ЗОШ, яку кубком та грамотою нагородив голова райдержадміністрації Олег Ващук. Друге і третє місця відповідно посіли команди Пляшівської та Хотинської ЗОШ.

Микола Тацій. (З пошти Радивилів.info).