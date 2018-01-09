Доведеться відповідати згідно з законом

Не так давно до чергової частини Радивилівського відділення поліції звернулася 30-річна мешканка одного з сіл району: у вересні в вечірню пору викрали її мобільний телефон марки “Huawei”, білого кольору. Правоохоронці встановили, що до зникнення телефону причетна 37-річна жителька району Валентина. Мобільний телефон у неї виявлено та вилучено поліцейськими. Наразі знахідкою тішиться заявниця. Стосовно Валентини відкрито кримінальне провадження за ознаками крадіжки.

***

Із заявою про зникнення велосипеда, що стояв біля одного з міських магазинів, до поліцейських звернулася 34-річна Оксана. Вона розповіла, що залишила велосипед під час закупів, а коли повернулася, його вже не було. Працівники поліції встановили особу чоловіка, який сів на чужий велосипед і поїхав у потрібному йому напрямку. Ним виявився 64-річний житель Бродівського району. Викрадений велосипед виявлено та вилучено. Злодію інкримінується протиправне діяння за ознаками крадіжки.

***

Із заявою про зникнення грошових коштів до поліцейських звернувся 67-річний житель села Козина. Він розповів, що у вечірню пору доби з його будинку зникли 400 гривень. Працівники поліції встановили, що крадієм виявився 22-річний житель сусіднього села Сергій, який скористався тимчасовою відсутністю господаря. Стосовно Сергія працівниками слідчого відділення відкрито кримінальне провадження за ознаками крадіжки.

***

Продовжує процвітати шахрайство у всесвітній павутині Інтернету. Так, завдяки завдатку 26-річного місцевого мешканця за купівлю телевізора невідомий зловмисник збагатився на 2000 гривень. Правоохоронці вкотре застерігають бути обережними та розраховуватися за товар при його отриманні. Або ж мати справу із продавцями, які добре себе зарекомендували.

Радивилівське відділення поліції.