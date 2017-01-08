Дубенський замок може отримати 1 млн. євро

Дубенський замок на Рівненщині очікує значні кошти завдяки угоді про співпрацю з Польщею. Грант на реконструкцію готові виділити за умови співфінансування 10% з обласного бюджету.

Перший крок для отримання значної суми для реконструкції родового замку князів Острозьких у райцентрі Дубно українська сторона вже зробила. Заявку на проект у рамках транскордонного співробітництва “Польща — Білорусь — Україна 2014 — 2020” Державний історико-культурний заповідник уже підписав з гміною міста Котунь Сєдлєцького повіту Республіки Польща.

Очікується, що польська делегація відвідає Дубенський район у цьому місяці та підпише договір про співпрацю.

Про це УНН повідомили у Дубенській РДА.