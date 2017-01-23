Дубно: п’ять столітніх символів міста

Місто Дубно на Рівненщині, за 50 км від Радивилова, в своїй назві походить від слова «дуб». В Іпатіївському літописі за 1100 рік міститься перша письмова згадка про поселення під назвою Дубен. Літопис подає розповідь про передачу Дубна князю Давиду Ігоровичу – і при цьому походження назви поселення пов’язується з місцем, де багато дубів, – «дубне місце».

Наразі депутат Дубенської міської ради Валерій Потапчук разом із еколого-натуралістичним гуртком міського будинку дітей та молоді, який він веде, зацікавилися: а скільки ж давніх символів міста є на й на його теренах? Провели дослідження і виявили, що в Дубні росте п’ять дубів, яким не менше ста років і які в обхваті мають понад чотири метри. Один із них – каштанолистий – рідкісний для нашого краю. Однак прижився тут, на місці, де колись закладала сад графиня Шувалова, і зелениться вже друге століття.

Щоб зберегти живі міські символи, природолюби поставили питання про надання їм статусу пам’яток природи. Влада підтримала цю ініціативу. Відтак невдовзі столітні дуби будуть огороджені, біля них з’являться таблички про те, що це – пам’ятка природи. Дерева матимуть панацею від зрізання і ще многі роки та віки нагадуватимуть дубенчанам про те, від чого в історії виникла назва міста.

Євген Цимбалюк (“Голос України”).