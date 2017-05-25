Двадцятирічний ювілей радивилівської парафії

АВТОР · Травень 25, 2017Переглядів 21

Цього року відзначається 20-річний ювілей із часу відкриття в Радивилові Свято-Вознесенського храму Української Православної Церкви Київського патріархату. Перші урочистості відбулися на Різдво. Але головні припали на престольне свято парафії – свято Вознесіння Господнього. Отож сьогодні, 25 травня, у богослужінні разом із настоятелем храму отцем Юрієм Бурліковим  брали участь і священики інших парафій Радивилівського благочиння, яке очолює митрофорний протоієрей Ігор Данилюк, настоятель церкви села Крупця. Парафіян вітали діти. Відзначені найбільш активні учасники розбудови церкви.

Фотепортаж Володимира Ящука (понад 20 фото) можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8173326/494274/?p=0&r=7471336

РАДИВИЛІВ, ПАРАФІЯНИ ЦЕРКВИ ВОЗНЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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