Двадцятирічний ювілей радивилівської парафії

Цього року відзначається 20-річний ювілей із часу відкриття в Радивилові Свято-Вознесенського храму Української Православної Церкви Київського патріархату. Перші урочистості відбулися на Різдво. Але головні припали на престольне свято парафії – свято Вознесіння Господнього. Отож сьогодні, 25 травня, у богослужінні разом із настоятелем храму отцем Юрієм Бурліковим брали участь і священики інших парафій Радивилівського благочиння, яке очолює митрофорний протоієрей Ігор Данилюк, настоятель церкви села Крупця. Парафіян вітали діти. Відзначені найбільш активні учасники розбудови церкви.

Фотепортаж Володимира Ящука (понад 20 фото) можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8173326/494274/?p=0&r=7471336