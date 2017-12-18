Електронна система голосування – в міськраді

Міська рада Радивилівської об’єднаної територіальної громади вирішила перейти на електронну систему голосування, інформує сайт ОТГ. Відповідну зміну до регламенту ради внесено на сесії 18 грудня.

Електронну систему поіменного голосування депутати зможуть випробувати вже 25 грудня, коли затверджуватимуть бюджет на наступний рік.

На сесії, що відбулася, депутати міської ОТГ внесли корективи до міського кошторису, ухвалили перерозподіл коштів з резервного фонду (щоб виконати програму розвитку молочного скотарства та сервісного обслуговування великої рогатої худоби, яка утримується сільським населенням об’єднаної громади, придбати прикраси на новорічні ялинки в старостинські округи, завершити поточний ремонт доріг, забезпечити необхідними інструментами та інвентарем сферу благоустрою). Вирішено надати фінансову допомогу одній із сімей, яка постраждала внаслідок пожежі.