Епідемія грипу дійшла й до Радивилівщини

Майже 200 людей госпіталізовано з діагнозом “грип” за тиждень на Рівненщині. Загалом, занедужали 7 тисяч 374 людини, повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі.

У двох районах Рівненщини медики зафіксували перевищення епідемпорогу захворюваності — у Радивилівському (на 20%) і Дубровицькому (на 6,5 %). За піввідсотка до епідемії — Березнівський район.

Найменше звернень до лікарів у зв’язку із грипом та ГРЗ зафіксовано у Демидівському, Дубенському та Корецькому районах.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на карантин закрили 7 дитячих садочків у Володимирецькому районі. Там стрімко зростала кількість хворих дітей на грип і ГРВі.

http://www.unn.com.ua/uk/news/1702306-na-rivnenschini-zafiksuvali-epidemiyu-gripu-1