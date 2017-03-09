Естафета мандрує від району до району Рівненщини

Шевченківську естафету «Дорогами поета на Рівненщині» торік передали в Радивилівський район із Корецького. Акція проходить щорічно, естафету передають від району до району (Радивилівський, Дубенський, Здолбунівський, Острозький, Гощанський, Корецький).

Стартувала вона в 1989 році у селі Пустоіванному Радивилівського району (біля Шевченківської криниці) з ініціативи обласної організації Національної спілки письменників України і її тодішнього голови, відомого прозаїка і поета Євгена Івановича Шморгуна. Тоді називалася «В сім’ї вольній, новій”. Вибір місця зумовлювався переказами, що Тарас побував у цьому селі, повертаючись після перебування в Почаєві та прямуючи до місця Берестецької битви 1651 року, якій присвятив вірш «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?..»

Мета заходу визначалася як популяризація творчості Тараса Шевченка. У районі, який переймає естафету, впродовж року відбуваються літературно-мистецькі заходи за участю учнів, студентів, громадських діячів, письменників, посадовців тощо. Цього року естафета з Радивилівського району 10 березня буде передана в Дубенський у селі Пустоіванному, біля пам’ятного знака «Шевченкова криниця».

До радивилівців у рамках цієї акції приїздили письменники Лідія Рибенко, Євген Шморгун, Степан Бабій, Ростислав Солоневський, Микола Тимчак, Любов і Микола Пшеничні, Василь Басараба, Микола і Юрій Берези, Михайло Степанюк, Василь Басараба, Юлія Бондючна та інші.

Перша серія репортажних знімків – про відкриття Шевченківських днів на Рівненщині в селі Пустоіванному в 2005 році. Серед гостей бачимо письменників Степана Бабія, Миколу Тимчака, Миколу Пшеничного, артиста, режисера і поета Олексія Заворотнього та інших. Їх приймали керівні працівники району Анатолій Тимошейко, Олександр Пастух, Галина Дмитрук.

Друга серія фотознімків – про вшанування пам’яті Тараса Шевченка в Радивилові в 2011 році – тоді ж відбулася передача Шевченківської естафети «Дорогами поета на Рівненщині» з Радивилівського району в Дубенський. Серед гостей свята були письменники Лідія Рибенко, Євген Цимбалюк, Микола Тимчак, Микола Пшеничний, Василь Басараба, Юлія Бондючна, Микола і Юрій Берези, артист Олексій Заворотній, нинішній народний депутат України Олександр Дехтярчук…

Цю публікацію знімків з архіву приурочуємо до 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Фотознімки: 2005 рік – Василя Грицайчука, 2011 рік – Володимира Ящука.