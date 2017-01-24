Фермер закладає найбільший в Україні горіховий сад

Михайло Пакуш із села Нова Митниця, що в Радивилівському районі на Рівненщині, заповзявся закласти найбільший в Україні горіховий сад. Наразі в нього вже тридцять тисяч сіянців й плани засадити горіхом п’ятдесят гектарів. Щоправда, стільки землі у фермера немає, тому він планує в даному сенсі об’єднатися з іншими землевласниками. А от на найближчий час сім-вісім гектарів, за переконанням Михайла Пакуша, в Новій Митниці точно опиняться «під горіхом».

– Українські фермери нині роблять ставку основному на пшеницю, молоко-м’ясо. овочівництво. – каже керівник фермерського господарства «БІО-ТРІО» Михайло Пакуш. – А ось на такий продукт, як горіх, мало хто звертає увагу. Між тим, у Європі він за якістю та вживаністю доволі популярний і навіть деяким чином дефіцитний. Відтак, зваживши всі «за» і «проти», моя фермерська родина віддала перевагу саме горіхам. Торік підготували для посадки тисячу сіянців В цьому році збільшимо їх кількість до тридцяти тисяч. А далі, сподіваюся, щороку нарощуватимемо площі під горіховим садом.

Посадковий матеріал фермер заготовляв шляхом так званого природного відбору. Причому саме із тих плодів, які ростуть у прилеглій до нього території і відповідно адаптовані до тутешнього клімату. Відбирав найбільш якісні, цілісні, аби мати відповідну насіннєву основу. А ще для закладки саду використав чисто біологічний матеріал – органічні добрива, вироблені каліфорнійськими черв’яками. Цей метод він почав освоювати два роки тому, накопив десяток тонн «цілющих» для землі органічних добрив, які мають давати енергію горіхам.

– Від закладки саду до перших повноцінних врожаїв – шлях довготривалий, – розповідає Михайло Пакуш. – років чотири-пять. Але. як на мене, справа варта уваги. Бо горіхи – це панацея від багатьох недуг, запорука людського здоров’я. Недарма ж у світі вони ціняться. Загалом я попервах не розраховую на якийсь високий прибуток, це в перспективі. Горіх потребує догляду, клопотів. Зараз, приміром, ми займаємося щепленням дерев, бо саме взимку, при морозі, воно найбільш ефективне. І саме щеплений горіх – найбільш плідний.

У закладці горіхового саду Михайло Пакуш покладається на науку. Звернувся до низки вчених, знаних в Україні за садівництвом. Отримав рекомендації. На них і спирається у своєму «горіховому» проекті.

Євген ЦИМБАЛЮК, Олександра ЮРКОВА. Фото Євгена ЦИМБАЛЮКА. («Голос України»).

Михайло Пакуш (праворуч) – «автор» горіхового саду на Рівненщині разом із Петром Скрипчуком – науковцем, який допомагає йому в цій справі.