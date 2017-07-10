У Радивилівському благочинні УПЦ КП у свято Різдва Іоана Предтечі на території Свято-Михайлівського храму села Срібне відбувся фестиваль духовної пісні «Хвалімо Творця».

Церковні хорові колективи зібралися з єдиною метою – славити Бога, Творця всього видимого та невидимого, а ще прославити Іоана Хрестителя у день його народження та збагатити свою душу християнськими чеснотами і очистити її від усього поганого та скверного.

Із часу прийняття християнства всі заходи український народ розпочинав і розпочинає з молитви «Отче наш». Тому юнацький хор «Дарунок» Свято-Михайлівської парафії села Срібне виконав цю молитву.

Проповідь на тему важливості духовної пісні у житті християнина виголосив благочинний Радивилівщини отець Ігор Данилюк, настоятель Свято-Троїцької парафії села Крупець.

З вітальним словом виступив голова Крупецької громади Віталій Мошкун.

У фестивалі брали участь такі хорові колективи: дівочий ансамбль «Світанок» Свято-Троїцької парафії с.Крупець, представники будинку культури с.Крупець, парафіяльні хори Свято-Михайлівської парафії с. Срібне,Свято-Різдва-Богородичної парафії м.Радивилів, Свято-Покровської парафії с.Михайлівка, Свято-Преображенської парафії с.Батьків, дитячий хор «Софія» Свято-Покровської парафії с.Козин, хор Свято-Воскресенської парафії с.Бригадирівка, Свято-Михайлівської парафії с.Острів, Свято-Покровської парафії с.Пляшівка, Свято-Володимирської парафіії с. Баранне, юнацький хор «Дарунок» Свято-Михайлівської парафії с. Срібне, хор Свято-Покровської парафії с. Бугаївка.

Зі своїм повчальним і вітальним словом до присутніх звернулися священики благочиння: настоятелі Свято-Різдва-Богородичної парафії (м.Радивилів) – о.Тарас Сухожак, Свято-Покровської (с.Михайлівка) – о. Михайло Кравець, Свято-Воскресенської (с.Бригадирівка) – о. Василь Сидорук, Свято-Михайлівської та Свято-Покровської парафій сіл Острів і Пляшівка о. Андрій Миронюк. Діти недільної школи «Зерна доброти» Свято-Михайлівської парафії с.Срібне під час фестивалю виконували інсценівки за темою свята, читали вірші.

У кінці свята зі словами вдячності за участь у фестивалі «Хвалімо Творця» звернувся настоятель Свято-Михайлівської парафії с.Срібне Олег Бабак.

Варто зазначити, що фестиваль був спільним заходом Радивилівського благочиння УПЦ КП та відділу освіти Крупецької громади, тому благочинний отець Ігор Данилюк вручив подяки за участь кожному колективу хору, який виступав, а заступник начальника відділу освіти Ганна Романович – духовенству за допомогу в організації свята. Подяки також удостоїлася ведуча фестивалю матушка Богдана Бабак, яка була і сценаристом, і декоратором святкового заходу.

Благочинний Ігор Данилюк і дівочий ансамбль «Світанок» Свято-Троїцької парафії с.Крупець виконали многоліття усім учасникам.

Завершився фестиваль спільним виконанням духовного гімну «Молитва за Україну» та бурхливими оплесками усім виконавцям духовної пісні.

ЗНІМКИ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ:

http://photo.i.ua/user/8613838/497250/

(З пошти Радивилів.info).