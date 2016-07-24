Фестиваль народних умільців у старовинному замку

АВТОР · Липень 24, 2016Переглядів 609

У неділю, 24 липня, на території Бродівського замку на Львівщині відбувся фестиваль «Народні умільці», у якому взяли участь майстри декоративно-прикладного мистецтва та фольклорні колективи з Бродівського та сусідніх районів, у тому числі з Радивилова. Вироби умільців можна було оглянути, можна було й купити. На замковому дитинці, неподалік від мурів середньовічних казематів, проводилися майстер-класи з ковальства, вишивання, соломкоплетіння, живопису тощо. Перед палацом Потоцьких ХYІІІ століття виступали самодіяльні артисти.

Броди, фестивальМожна було просто відпочити в затінку дерев за столиками, замовивши їжу у виїзних закладах харчування. Того ж дня для гостей старовинного міста була передбачена екскурсія.

Для Радивилів.info зі свята в Бродах підготували фоторепортаж із 35 фото Володимир Ящук і Владислав Мелих.

Знімки можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8173326/476746/?p=0&r=3038944

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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6 Responses

  1. Мар'яна сказав:
    Липень 26, 2016 о 7:01 pm

    Чому не вказуєте учасників які були запрошені від Радивилівського району, і навіть не має жодної фотографії?, Це так влада і преса прагне заохочувати і славити своїх наробних умільців?

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    • Володимир Ящук Володимир Ящук сказав:
      Липень 26, 2016 о 7:20 pm

      На фото представники Радивилова є. А чому нема повного списку учасників і їх фото? Бо на це не може претендувати жоден фоторепортаж. Такої повноти не буває в жодному масовому виданні. До того ж Радивилів.info не має жодного відношення до влади Радивилова.

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  2. Мар'яна сказав:
    Липень 26, 2016 о 7:24 pm

    Чому тоді учасники не знаходять себе на цих фото?

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  3. Мар'яна сказав:
    Липень 26, 2016 о 7:34 pm

    Я думаю фото учасників -представників району мали б бути перші, оскільки як таких їх було всього двоє, і на фото їх немає!

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    • Володимир Ящук Володимир Ящук сказав:
      Липень 26, 2016 о 7:39 pm

      Мар’яно, будемо раді, якщо надішлете фотознімки на адресу: radyvylivinfo@gmail.com І ми додамо їх у цьому розділі відгуків. Бо й справді, як сказав один відомий письменник, осягнути неосяжне неможливо. Від нашого видання на святі було тільки двоє фотографів.

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  1. Обласний фестиваль у Бродівському замку | РАДИВИЛІВ.info
    Липень 29, 2017

    […] Фоторепортаж із минулорічного фестивалю в Бродах дивіться за посиланням: http://www.radyvyliv.info/festival-narodnix-umilciv-u-starovinnomu-zamku.html […]

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