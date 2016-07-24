Фестиваль народних умільців у старовинному замку

У неділю, 24 липня, на території Бродівського замку на Львівщині відбувся фестиваль «Народні умільці», у якому взяли участь майстри декоративно-прикладного мистецтва та фольклорні колективи з Бродівського та сусідніх районів, у тому числі з Радивилова. Вироби умільців можна було оглянути, можна було й купити. На замковому дитинці, неподалік від мурів середньовічних казематів, проводилися майстер-класи з ковальства, вишивання, соломкоплетіння, живопису тощо. Перед палацом Потоцьких ХYІІІ століття виступали самодіяльні артисти.
Можна було просто відпочити в затінку дерев за столиками, замовивши їжу у виїзних закладах харчування. Того ж дня для гостей старовинного міста була передбачена екскурсія.
Для Радивилів.info зі свята в Бродах підготували фоторепортаж із 35 фото Володимир Ящук і Владислав Мелих.
Знімки можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8173326/476746/?p=0&r=3038944
Чому не вказуєте учасників які були запрошені від Радивилівського району, і навіть не має жодної фотографії?, Це так влада і преса прагне заохочувати і славити своїх наробних умільців?
На фото представники Радивилова є. А чому нема повного списку учасників і їх фото? Бо на це не може претендувати жоден фоторепортаж. Такої повноти не буває в жодному масовому виданні. До того ж Радивилів.info не має жодного відношення до влади Радивилова.
Чому тоді учасники не знаходять себе на цих фото?
Я думаю фото учасників -представників району мали б бути перші, оскільки як таких їх було всього двоє, і на фото їх немає!
Мар’яно, будемо раді, якщо надішлете фотознімки на адресу: radyvylivinfo@gmail.com І ми додамо їх у цьому розділі відгуків. Бо й справді, як сказав один відомий письменник, осягнути неосяжне неможливо. Від нашого видання на святі було тільки двоє фотографів.