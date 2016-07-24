Фестиваль народних умільців у старовинному замку

У неділю, 24 липня, на території Бродівського замку на Львівщині відбувся фестиваль «Народні умільці», у якому взяли участь майстри декоративно-прикладного мистецтва та фольклорні колективи з Бродівського та сусідніх районів, у тому числі з Радивилова. Вироби умільців можна було оглянути, можна було й купити. На замковому дитинці, неподалік від мурів середньовічних казематів, проводилися майстер-класи з ковальства, вишивання, соломкоплетіння, живопису тощо. Перед палацом Потоцьких ХYІІІ століття виступали самодіяльні артисти.

Можна було просто відпочити в затінку дерев за столиками, замовивши їжу у виїзних закладах харчування. Того ж дня для гостей старовинного міста була передбачена екскурсія.

Для Радивилів.info зі свята в Бродах підготували фоторепортаж із 35 фото Володимир Ящук і Владислав Мелих.

Знімки можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8173326/476746/?p=0&r=3038944