Відбулися півфінальні матчі кубка району з футболу, в яких грали пари команд: СФК «Колос» – ФК «Крупець» та «Ветеран-Спринтер» – ФК «Ситне». У першій парі крупецькі футболісти зуміли двічі обіграти гравців «Колоса» (с.Козин) з результатом 3:1 (виїзд) та 1:0 (удома), а гравці команди «Ветеран-Спринтер» двічі обіграли футболістів із Ситного – з результатами 2:1 (виїзд) та 5:3 (удома).

Отже, в неділю, 14 травня, на центральному стадіоні «Колос» у Радивилові відбудеться фінал розиграшу кубка Радивилівського району з футболу «Весна-2017», в якому зустрінуться команди «Ветеран-Спринтер» та ФК «Крупець».

Нагадаю, що всього в цих змаганнях взяло участь 11 команд. У фінальній грі боротимуться за перемогу команди, які укомплектовані досвідченими футболістами, більша частина з них – діючі та колишні гравці команди «Сокіл». Запрошую всіх шанувальників футболу відвідати цей матч.

Микола Тацій. (З пошти Радивилів.info).