Фото може перевернути душу… Ота світлина 2008-го…

Іноді одне фото може перевернути душу і викликати терпкі спогади. Та світлина, про яку я кажу, назавше зберегла для нашої пам*яті далекі миті 30 травня 2008 року – свято останнього дзвоника в другій школі міста Радивилова. Зграйка першачків, зображених на ній, нині перейшла до 11 класу. Серед них є й моя доня…

Бачимо, як дітлахи захоплено дивляться на випускників 11 класу та їхнього класного керівника – Василя Олександровича Додя…

Для нього того дня був направду ОСТАННІЙ дзвоник. Життя прекрасного вчителя, наставника, друга, улюбленця кількох десятків учнівських поколінь рапттово обірветься через три тижні, напередодні випускного вечора – і він уже не вручатиме атестатів своїм дорослим школярикам…

То був біль, який я не беруся порівняти ні з чим. Бо й досі, через 9 років після його відходу, щемить сльоза в очах, коли десь у школі мимоволі натрапляєш на папірці з його розмашистим почерком, світлини з його іскристою посмішкою чи й просто згадуєш якісь фрази чи анекдоти, котрими завше сипав Василь Олександрович….

Він був першим читачем моїх кострубатих школярських віршів. Він умів заволодіти нашими дитячими серцями зі щонайпершої секунди кожнісінького уроку. Він був тим, на кого хотілося бути схожим, кого не можна було розчарувати й засмутити невивченим віршем чи ненаписаним твором…

Я можу присягнутися, що ніколи в житті не стрічала когось іншого з таким почуттям гумору й дотепності, як він. Ніколи не бачила когось іншого, хто б, як Василь Олександрович, настільки трепетно ставився до книги, настільки тепло – до сім*ї, настільки щиро й справедливо – до колег і друзів…

Саме цими днями збігло 9 років від дня його смерті…

Досі боляче, що його немає між нами. Але світло і променисто на душі від того, що він у нас БУВ…

P.S. Дякую В.І.Ящуку за збережений в особистому фотоархіві знімок…

Галина Гнатюк, Радивилів. (Зі сторінки Галини Гнатюк, члена Національної спілки письменників України, у Фейсбуці).