Фотоконкурс Радивилівської територіальної громади

Радивилівська об’єднана територіальна громада оголошує фотоконкурс «Любіть Україну, як сонце любіть…» до Дня Державного Прапора та до Дня Незалежності України. Учасником може стати кожен. Все, що для цього потрібно, – надіслати тематичне фото за обраною номінацією. На фото можуть бути зображені члени родини автора або ж сам автор. Єдина умова – фоторобота має бути зроблена в Україні.

Номінації конкурсу:

– «Радивилівщина – частинка України»;

– «Молодь незалежної України»;

– «Обличчя Радивилівщини».

Умови участі в конкурсі:

– участь у фотоконкурсі можуть взяти всі бажаючі;

– на конкурс приймаються кольорові та чорно-білі фотографії;

– фотографії повинні бути зроблені в Україні;

– на фотографії можуть бути автор фото чи члени його родини;

– учасник фотоконкурсу може подати лише 1 фотографію. До фотографій додається номінація конкурсу;

– до конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу тощо;

– організатори фотоконкурсу можуть використовувати фотографії для проведення онлайн-виставки, підготовки та видання інформаційних матеріалів з посиланням на автора;

– подання фоторобіт на конкурс є свідченням згоди автора з усіма умовами фотоконкурсу;

– роботи приймаються в період з 09.00 год 22.07.2017 р. по 12.00 год 21.08.2017 р.;

– роботи, які не відповідають тематиці фотоконкурсу, оцінюватися не будуть.

Визначення переможців конкурсу

Визначення переможця проводиться згідно з online-голосуванням, у результаті якого один з учасників стане абсолютним переможцем глядацьких симпатій.

Організаторами, співорганізаторами, спонсорами фотоконкурсу буде визначено 3-х переможців згідно з номінаціями. Оцінювання буде проходити за такими критеріями: композиція кадру, гармонія, об’єкт та фон у кадрі, розкриття теми, оригінальність.

Нагородження переможців конкурсу

Після презентації кращих робіт у рамках проведення урочистостей до Дня Незалежності України відбудеться нагородження переможців конкурсу цінними призами.

(З пошти Радивилів.info).

З цього повідомлення не зрозуміло, які приймаються фотознімки – лише віддруковані на фотопапері чи можуть бути і в цифровому вигляді (що в наш час абсолютно нормально). Куди їх слід подавати – в міськраду, у відділ культури ради (назва відділу скорочена), за якою адресою? Слід приносити особисто чи надсилати конвертом? Чи, може, надсилати електронною поштою? На яку адресу? Який мінімальний і максимальний формат знімка приймається? Щоб було online-голосування, знімки повинні бути виставлені на сайті чи на виставці (де?). В умовах не сказано про технологію такого голосування. І насамкінець: довелося двічі виправити в тексті “на Україні” на правильний варіант “в Україні”.

У цій публікації використані фрагменти фотознімків групи “Видиво”.