Фоторепортаж з ушанування пам’яті героїв

19 березня відзначається 73-я річниця визволення Радивилова і Радивилівського району від гітлерівських загарбників. З цієї нагоди сьогодні в Радивилові пройшло покладання вінків до пам’ятників, які увічнюють подвиг воїнів, живих і полеглих, повсякчас нагадуючи про Другу світову війну, а також до могил героїв війни Павла Стрижака, Андрія Демьохіна, Миколи Маркелова і Опанаса Волковенка.

У покладанні взяли участь міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян, його заступники Віктор Ісюк і Олександр Пастух, голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук, в.о. райвійськкома Олег Плевако, керуючий справами районної ради Анатолій Тимошейко, представники районної і міської ветеранських організацій, депутати.

На братському кладовищі біля меморіалу Слави богослужіння провели священики Свято-Олександро-Невської церкви міста. Своїми думками про війну світову і ту, яка нині триває на сході України, говорили настоятель храму отець В’ячеслав Демчук, міський голова Радивилова Микола Карапетян, голова районної ветеранської організації Василь Бондар, ветеран педагогічної праці, поет Євген Гудима. Вручені Почесні грамоти ради Організації ветеранів України громадським активістам Гудимі Євгену Петровичу і Арламовському Юрію Григоровичу. Від районної ветеранської організації вони нагороджені іменними годинниками. Такі ж відзнаки чекають Лисака Петра Васильовича, який нині перебуває на лікуванні в обласній лікарні.

З нагоди чергової річниці визволення Радивилова в місті проводяться спортивні змагання.

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