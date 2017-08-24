Фоторепортаж зі святкування Дня Незалежності (Радивилів)

Про програму відзначення Дня Незалежності України в Радивилові ми поінформували в попередній публікації. Все відбулося так, як і планувалося, тож нема потреби повторюватися, що відбувалося й за чим.

Разом з тим слід зазначити, що атмосфера свята була теплою, щирою, піднесеною, адже його в Радивилові створювали атракціони, спортсмени, дитячі творчі колективи, талановиті і, як прийнято казати, самодіяльні артисти, хоча дехто з них уже не поступається визнаним майстрам сцени.

Були вітання від міського голови Радивилівської об’єднаної територіальної громади Миколи Карапетяна, у врученні грамот активним жителям громади взяли участь і голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик та голова РДА Олег Ващук.

Як і передбачалося, важливим заходом святкування стала презентація старостинських садиб із представленням народних звичаїв і традицій, а також майстер-клас ручного /ремізного/ ткацтва від Центру дослідження і відродження Волині.

Наприкінці святкування на сцену майдану Незалежності вийшов народний артист України Степан Гіга. І хоча він уже двічі за останні роки виступав у Радивилові, та щоразу його виступи викликають у слухачів особливий інтерес. Ось і цього разу впадало у вічі, що на час виступу відомого артиста майдан міста був заповнений удвічі щільніше, ніж на початку святкових заходів.

Фотрепортаж кореспондента Радивилів.info Володимира Ящука можна переглянути за цим посиланням: http://photo.i.ua/user/8173326/499851/?r=7519627&p=0