Футбольні баталії радивилівських спортсменів

Команди – учасники чемпіонату Радивилівського району з футболу в другому колі зіграли два тури. 6 серпня команді ФК «Ситне» зараховано технічну поразку за неявку на гру в Гаї-Лев’ятинські з командою «Лев», а гру ФК «Лємакс» (с.Пустоіванне) – ФК «Захід-Соя» (с.Дружба) було перенесено. В цей ігровий день радивилівська команда «Спринтер» з рахунком 4:2 перемогла футбольний клуб «Башарівка», а ФК «Бугаївка» з рахунком 5:3 обіграла сусідів по турнірній таблиці – ФК «Теслугів».

Досить неочікуваними результатами завершились ігри наступної неділі. Одразу два лідери чемпіонату зазнали нищівних поразок. Команда «Захід-Соя» з рахунком 0:3 поступилась ФК «Бугаївка», а ФК «Теслугів» з рахунком 5:0 розгромив команду «Спринтер».

Турнірна таблиця чемпіонату району з футболу сезону 2017 року станом на 14 серпня має такий вигляд:

№ Команди І В Н П М’ячі Очки Місце ФК «Спринтер» 9 7 0 2 33 – 17 21 І ФК «Захід-Соя» 8 6 0 2 34 – 17 18 ІІ ФК «Бугаївка» 9 5 1 3 29 – 21 16 ІІІ ФК «Теслугів» 9 5 0 4 31 – 19 15 ІV ФК «Лємакс» 7 3 1 3 11 – 28 10 V ФК «Башарівка» 8 3 0 5 28 – 24 9 VІ ФК«Ситне» 9 2 1 6 22 – 31 7 VІІ ФК«Лев» 9 1 1 7 11 – 32 4 VІІІ

20 серпня в селах Башарівка та Пустоіванне відбуватимуться ігри групового етапу кубка району з футболу з нагоди відзначення Дня Незалежності України, а 24 серпня о 13.00 год. на центральному стадіоні «Колос» команди-переможці в своїх групах зіграють у фіналі.

12-13 серпня 2017 року традиційно на базі відпочинку Рівненської АЕС РОК «Біле озеро» Володимирецького району відбувся чемпіонат Рівненської області з пляжного футболу, в якому брав участь радивилівський ФК «Сокіл». Всього в чемпіонаті виявило бажання брати участь 9 команд, які за сліпим жеребом були поділені на три групи. ФК «Сокіл» у своїй групі обіграв команди «Мноліт» (м.Вараш) та ФК «Рокитне». З інших двох груп до фінальної частини змагань пробились команда «Ізотоп» (м.Вараш) та збірна команда Володимирецького району. В фінальному етапі змагань за І-ІІІ місця результати матчів були такі: Володимирецький р-н – «Ізотоп» (м.Вараш) – 1 : 0; Володимирецький р-н – «Сокіл» (м.Радивилів) – 0 : 0, по пен. 2 : 1 та «Сокіл» (м.Радивилів) – «Ізотоп» (м.Вараш) – 4 : 1.

Отже, в підсумку команди посіли такі місця:

Володимирецький р-н – І місце;

«Сокіл» (м.Радивилів) – ІІ місце;

«Ізотоп» (м.Вараш) – ІІІ місце.

Срібними призерами чемпіонату Рівненської області з пляжного футболу стали гравці ФК «Сокіл»: Бовсунівський О., Богуславський С., Бадиляка Т., Вітерук М., Войтович І., Музика О., Ніколайчук В., Преварський Ю., Козіброда В. та Ніколайчук М., які були нагородженні медалями та грамотами, а команда відзначена кубком та дипломом відповідного ступеня. Також кращим захисником змагань було визнано гравця ФК «Сокіл» Богуславського Сергія.

Друге коло чемпіонату Рівненської області з футболу стартуватиме 27 серпня, на центральному стадіоні «Колос» у Радивилові команда «Сокіл» прийматиме футбольний клуб «Млинів».

Надіслала Наталія Каючко.