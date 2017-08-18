Футбольні баталії радивилівських спортсменів

Команди – учасники чемпіонату Радивилівського району з футболу в другому колі зіграли два тури. 6 серпня команді ФК «Ситне» зараховано технічну поразку за неявку на гру в Гаї-Лев’ятинські з командою «Лев», а гру ФК «Лємакс» (с.Пустоіванне) – ФК «Захід-Соя» (с.Дружба) було перенесено. В цей ігровий день радивилівська команда «Спринтер» з рахунком 4:2 перемогла футбольний клуб «Башарівка», а ФК «Бугаївка» з рахунком 5:3 обіграла сусідів по турнірній таблиці – ФК «Теслугів».
Досить неочікуваними результатами завершились ігри наступної неділі. Одразу два лідери чемпіонату зазнали нищівних поразок. Команда «Захід-Соя» з рахунком 0:3 поступилась ФК «Бугаївка», а ФК «Теслугів» з рахунком 5:0 розгромив команду «Спринтер».
Турнірна таблиця чемпіонату району з футболу сезону 2017 року станом на 14 серпня має такий вигляд:
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|Очки
|Місце
|ФК «Спринтер»
|9
|7
|0
|2
|33 – 17
|21
|І
|ФК «Захід-Соя»
|8
|6
|0
|2
|34 – 17
|18
|ІІ
|ФК «Бугаївка»
|9
|5
|1
|3
|29 – 21
|16
|ІІІ
|ФК «Теслугів»
|9
|5
|0
|4
|31 – 19
|15
|ІV
|ФК «Лємакс»
|7
|3
|1
|3
|11 – 28
|10
|V
|ФК «Башарівка»
|8
|3
|0
|5
|28 – 24
|9
|VІ
|ФК«Ситне»
|9
|2
|1
|6
|22 – 31
|7
|VІІ
|ФК«Лев»
|9
|1
|1
|7
|11 – 32
|4
|VІІІ
20 серпня в селах Башарівка та Пустоіванне відбуватимуться ігри групового етапу кубка району з футболу з нагоди відзначення Дня Незалежності України, а 24 серпня о 13.00 год. на центральному стадіоні «Колос» команди-переможці в своїх групах зіграють у фіналі.
12-13 серпня 2017 року традиційно на базі відпочинку Рівненської АЕС РОК «Біле озеро» Володимирецького району відбувся чемпіонат Рівненської області з пляжного футболу, в якому брав участь радивилівський ФК «Сокіл». Всього в чемпіонаті виявило бажання брати участь 9 команд, які за сліпим жеребом були поділені на три групи. ФК «Сокіл» у своїй групі обіграв команди «Мноліт» (м.Вараш) та ФК «Рокитне». З інших двох груп до фінальної частини змагань пробились команда «Ізотоп» (м.Вараш) та збірна команда Володимирецького району. В фінальному етапі змагань за І-ІІІ місця результати матчів були такі: Володимирецький р-н – «Ізотоп» (м.Вараш) – 1 : 0; Володимирецький р-н – «Сокіл» (м.Радивилів) – 0 : 0, по пен. 2 : 1 та «Сокіл» (м.Радивилів) – «Ізотоп» (м.Вараш) – 4 : 1.
Отже, в підсумку команди посіли такі місця:
Володимирецький р-н – І місце;
«Сокіл» (м.Радивилів) – ІІ місце;
«Ізотоп» (м.Вараш) – ІІІ місце.
Срібними призерами чемпіонату Рівненської області з пляжного футболу стали гравці ФК «Сокіл»: Бовсунівський О., Богуславський С., Бадиляка Т., Вітерук М., Войтович І., Музика О., Ніколайчук В., Преварський Ю., Козіброда В. та Ніколайчук М., які були нагородженні медалями та грамотами, а команда відзначена кубком та дипломом відповідного ступеня. Також кращим захисником змагань було визнано гравця ФК «Сокіл» Богуславського Сергія.
Друге коло чемпіонату Рівненської області з футболу стартуватиме 27 серпня, на центральному стадіоні «Колос» у Радивилові команда «Сокіл» прийматиме футбольний клуб «Млинів».
Надіслала Наталія Каючко.