Футбольний турнір, присвячний пам’яті полеглих воїнів

У Радивилові стартувала районна зимова першість з міні-футболу пам’яті полеглих воїнів-«афганців» Миколи Мужилка та Володимира Стеценка. Місце проведення – стадіон «Веселка», поділений на два футбольних поля.

На відкритті змагань голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик подякував спортсменам за популяризацію здорового способу життя та вшанування пам’яті полеглих воїнів – наших земляків, а також закликав усіх бути гідними захисниками нашої держави, такими, як ті, які її боронять у ці дні та загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. З Радивилівського району в зоні АТО загинуло 8 бійців – Андрій Бєлкін, Назар Крохмаль, Микола Куліба, Іван Лемещук, Андрій Нечипорук, Іван Сова, Ігор Черняк, Владислав Шемуровський.

У першості з міні-футболу беруть участь 8 команд. Футбольний клуб «Башарівка» після чотирьох турів змагань не зазнав жодної поразки, три команди («Піранья», «Соор» та «Крок вперед») мають по 9 очок. Щільність розташування цих команд у турнірній таблиці прогнозує непередбачуваність результатів матчів, їх напругу та видовищність.

(За повідомленням сайту Радивилівської об’єднаної територіальної громади).