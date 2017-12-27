Героєві виповнилося б 57 років

Сьогодні День народження загиблого в АТО мешканця Рівненщини Миколи Куліби. Йому б виповнилося 57 років. Сестра загиблого Анна Куліба з цього приводу написала у соцмережі Фейсбук:

Anna Kuliba …З Днем народження Тебе, братику! Сьогодні Тобі 57 років!

Пом’янемо “Дядю Колю”!!! Айдар, 2 штурмова, Афганська рота. Відійшов до Небесного Царства, де святість і любов Вічна! Був патріотом, відданим сином Матусі Україні, відданим українському люду, українській нації. Добровільно пішов на фронт…захистити країну від руської наволочі-агресора, від шакалів-запроданців..

За Волю люду, за Вільну Україну віддав життя 23.05.2016 року!

Спокій душі Твоїй, Воїне! Життя Твоє вічне…!!! Як Вічне життя Нації Української!!!

Микола Михайлович Куліба – уродженець села Срібне Радивилівського району на Рівненщині. Наймолодший з трьох дітей у матері. Батько двох дорослих дітей. Колишній капітан міліції. До участі у бойових діях працював на різних дільницях будівництва будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» країни, був завскладом в “Епіцентрі” у Рівному, Луцьку.

Старшина, командир відділення 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”. Загинув 23 травня 2016 року біля села Тарамчук Мар’їнського району, що на Донеччині. Авто, у якому їхав Микола в район падіння безпілотного літального апарата противника, підірвалось на протитанковій міні. Йому було 55 років​. Нагороджений медаллю “За жертовність і любов до України”. Почесний громадянин Рівного. Похований у селі Срібному.

http://radiotrek.rv.ua/news/sogodni_den_narodzhennya_zagyblogo_v_ato_meshkantsya_rivnenshchyny_mykoly_kuliby_222203.html