Гумат калію: склад добрива і його застосування

Основна маса добрива складається із солей натрію та калію, які видобувають із гумінової кислоти. Вони є концентратом, основою ґрунту, яка має назву – гумус. Саме він відповідає за всі процеси, які відбуваються в ґрунті. Гумус утворюється шляхом розпаду органіки та її з’єднання з мікроелементами, киснем, водою. Гумат калію є одним з різновидів гумусу та являє собою натуральне, органічне добриво, яке використовується для підвищення родючості ґрунтів.

Гумінові кислоти в цьому добриві складають понад 80 відсотків від усієї маси, тому при використанні гумату натрію в рослинництві спостерігається значне прискорення росту та родючості рослин. Основна дія добрива – зниження кислотності ґрунту, завдяки чому показники родючості плодових та овочевих культур значно підвищуються. Садові та домашні квіти також прискорюють період зростання та цвітіння. Вони дають значно більше життєздатних бутонів. Як допоміжні речовини у складі цього добрива також присутні антибіотики, пептиди, амінокислоти та деякі ферменти. Гумат калію стимулює біохімічні та обмінні процеси в ґрунті.

Як використовують гумат калію в рослинництві

Зазвичай, проводиться обробка насіння перед висадкою у ґрунт, але можливе підживлення живців та розсади, в залежності від показників зросту рослин. Це добриво не слід використовувати разом з такими засобами підживлення, які містять у своєму складі кальцієву селітру або фосфор. При подібних з’єднаннях утворюється нерозчинне сполучення, яке не сприяє нормальному розвитку рослин, а лише пригнічує його.

Гумат калію може мати різний вид: рідина, порошок та «Суфлер». Рідкий гумат калію є концентрованим. Перед використанням його необхідно розвести водою. Пропорції можуть бути різними, в залежності від виду рослин, які потребують живлення:

– щоб поліпшити загальний стан ґрунту – 0,1-0,2%;

– для обприскування – 0,01%

Порошок гумату калію використовують, щоб допомогти рослинам зміцнити імунітет. У цьому випадку спостерігається прискорювання росту рослин, а також більш швидке дозрівання плодів. Зміцнюється також і коренева система. Рівень урожайності збільшується, як правило, до 50%.

«Суфлер» є універсальним добривом. Він використовується для всіх видів рослин. Підживлення здійснюється навесні та восени.

Які корисні для рослин властивості має гумат калію?

Добриво стимулює ріст рослин, незалежно від їх виду та умов вирощування. В першу чергу, воно має вплив на кореневу систему, зміцнює її та сприяє швидкому зросту. Таким чином, зміцнюється і вся рослина загалом. Також треба відзначити такі властивості, через які необхідно придбати гумат калію в galicina.com.ua:

– екологічна безпечність;

– зростання схожості та підвищення врожайності рослин;

– відновлення ґрунту;

– швидке визрівання насіння та плодів;

– зменшення вмісту нітратів у плодах;

– поліпшення загальних властивостей культурних рослин.

(На правах реклами).