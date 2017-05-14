Готується в Радивилові масштабне свято книги

У Рівненькій обласній державній адміністрації пройшло засідання регіональної робочої групи, яка розглянула всі пропозиції районів та ухвалила рекомендації для сільських рад. Серед рекомендацій: у Радивилівському районі Теслугівську сільраду включити до Крупецької об’єднаної територіальної громади.

14 травня в Радивилівському міському будинку культури відбувся святковий концерт, приурочений до Дня матері. Фотознімки – на сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту Радивилівської об’єднаної територіальної громади:

https://www.facebook.com/radvok/posts/277344116009085

Завтра, 15 травня, відбудеться чергова сесія Козинської сільської ради Козинської об’єднаної територіальної громади. Серед інших будуть розглянуті питання про виділення коштів і надання субвенцій: для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку (50 тис. грн.); для організації перевезення дітей до пунктів здачі ЗНО у містах Броди, Дубно, Рівне (10 тис.), для ремонту системи водопостачання Козинської школи-колегіуму (50 тис.).

Під керівництвом голови Радивилівської районної ради В.Кондика організаційний комітет обговорив питання «Свята книги», яке планується в Радивилові до Дня молоді (25 червня). Передбачається запросити письменників не тільки з Рівненської області. Востаннє така масштабна зустріч літераторів із читачами Радивилівщини відбулася в жовтні 2010 року. Тоді серед гостей була Шевченківський лауреат львів’янка Галина Пагутяк. Відтоді, крім рівненських поетів і прозаїків, у жовтні 2015 року в Радивилові зустрічався з читачами лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець із Закарпаття. Для довідки: в Радивилівському районі працює лише один член Національної спілки письменників України – це Галина Гнатюк, педагог Радивилівської школи-ліцею.

На знімку лицьової сторінки: під час зустрічі в Радивилові з молодими рівненськими письменниками (листопад 2015 року).