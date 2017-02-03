Гуманітарна допомога жителям міста Авдіївки

У зв’язку з евакуацією жителів міста Авдіївки Донецької області, які опинилися під обстрілом російських загарбників і терористів, – у ці дні волонтери Радивилова проводять збір хороших теплих речей для дітей та дорослих.

Як повідомляє сайт Радивилівської РДА, на звернення про допомогу жителям Авдіївки відгукнулися і сотні звичайних громадян Радивилівщини, які принесли теплі речі, продукти харчування та інші предмети першої необхідності. Відправлено першу партію речей.

«Радивилівська районна державна адміністрації висловлює щиру вдячність усім небайдужим громадянам. Нагадаємо, що внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком», – говориться в повідомленні сайту.

Знімки з сайту РДА і Т.Підгірняка.

Більш докладно про перший рейс гуманітарної допомоги розповіла на своєму сайті Радивилівська міська об’єднана територіальна громада – читайте тут:

http://radyvylivrada.gov.ua/