Ігри та розваги для молодих і закоханих

Сьогодні в Радивилові проходять заходи до дня закоханих, який за календарем припадає на 14 лютого і був започаткований у католицьких країнах як день святого Валентина, але сподобався молоді і деяких некатолицьких країн, у тому числі України.

У міському центрі культури, дозвілля та мистецтв (вул. Почаївська) пройшла концертно-розважальна програма для молоді за участю старшокласників та гуртківців центру. Вокальні та хореографічні номери змінювалися розважальними вікторинами та конкурсами.

А в Радивилівському міському будинку культури (вул. Кременецька) на 20 годину намічена тематична костюмована розважальна вечірка «На перехресті кохання». Як оголосили організатори, вхід у неординарних костюмах чи їх елементах – вільний. Упродовж танцювального вечора на його учасників теж чекатимуть ігри, вікторини.