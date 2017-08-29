Ім’я героя з Радивилова – Владислав Шемуровський

Цьогоріч Владиславу Шемуровському виповнилося б усього 24… Про такий вік кажуть: тільки б жити і радіти, творити своє щасливе майбутнє і ростити синів. Натомість, сліпа ворожа куля назавжди обірвала молоде, сповнене надій життя під час бойових дій на сході України.

Минув рік, довгий і нелегкий, найперше – для родини. Рік сліз, скорботи та розлуки. Друзі, хто знали Владислава – енергійного, життєрадісного юнака, із нестримною жагою до життя, його батьки, представники органів місцевого самоврядування, зокрема, голова районної ради Володимир Кондик, в.о.голови райдержадміністрації Вадим Табакера, секретар Радивилівської ОТГ Інна Герасимчук, начальник мобілізаційного відділення районного військового комісаріату Олег Плевако, а також бойові побратими радивилівського добровольця у понеділок, після звершення поминальної панахиди у храмі Святого Олександра Невського, зібралися на міському кладовищі, щоб разом помолитися за Царство Небесне для душі полеглого.

– Наш побратим Друг Маестро, як і сотні інших патріотів, одним із перших відважно став на захист потривоженого спокою своєї Батьківщини. На жаль, навіть поплатившись за це власним життям, такі герої не мають ні статусу, ні відповідного захисту від держави. У свої неповні 23 роки цей юнак йшов до кінця, будучи вірним присязі, своєму народу та щирим патріотом своєї Батьківщини, за яку загинув. Ми усі будемо пам’ятати Друга Маестро, відважного українського героя, – виголосив біля щойно встановленого пам’ятника на могилі скорботну промову Роман Коваль, керівник “Правого сектора” Рівненщини. (З сайту Радивилівської ОТГ).

Герої України з Радивилівщини, які загинули в зоні АТО:

Бєлкін Андрій Володимирович (1977 – 2014), підполковник, командир вертолітної ланки 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України у місті Броди. Загинув 24 червня 2014 року біля гори Карачун під Слов’янськом, де було збито вертоліт. Похований у м.Радивилові. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).

Крохмаль Назар Іванович (1993 – 2014), військовослужбовець Збройних Сил України, снайпер. Загинув 6 листопада 2014 року. Похований у селі Михайлівка. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (4.06.2015, посмертно).

Куліба Микола Михайлович (1960 – 2016), молодший сержант, командир 1-го штурмового взводу 2-ї «афганської» штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар». Капітан міліції. Активний учасник Революції Гідності, був у складі 2-ї «афганської» сотні Самооборони Майдану. Пішов на фронт ще у першому складі «Айдару». Загинув 23 травня 2016 року в Донецькій області. Похований у селі Срібне. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня ( 20.07.2016, посмертно).

Лемещук Іван Михайлович (1993 – 2014), десантник-контрактник, сержант, заступник командира взводу. Загинув 5 вересня 2014 року під час обстрілу терористами колони десантників 8-ї аеромобільної бригади батальйону «Айдар». Похований у селі Ситне. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (4.06.2015, посмертно).

Нечипорук Андрій Дмитрович (1980 – 2014), військовослужбовець, загинув 22 травня 2014 року на блокпосту 51-ї механізованої Володимир-Волинської бригади на території Донецької області. Похований у селі Рідків. 4 червня 2015 року нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно).

Сова Іван Васильович (1976 – 2014), старший навідник 80-ї аеромобільної бригади, загинув 5 вересня 2014 р. у бою біля аеропорту Луганська. Похований у селі Бригадирівка. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (23.05.2015, посмертно).

Черняк Ігор Васильович (1980 – 2014), старший санітар 3-го резервного батальйону спеціального призначення. Загинув 18 липня 2014 року у бою за місто Попасна. Похований у Радивилові. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (2.08.2014, посмертно).

Шемуровський Владислав Віталійович (1993 – 2016), військовослужбовець, активний учасник Революції Гідності, брав активну участь у громадянській блокаді Криму в складі «Правого сектора». Загинув 31 серпня 2016 року під час виконання бойового завдання поблизу села Широкине (Волноваський район, Донецька область). Похований у Радивилові.