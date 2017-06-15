Інформує Дубенська місцева прокуратура

За підтримання державного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою, вироком Млинівського районного суду від 08.06.2017 р. засуджено 30-річну уродженку Російської Федерації, жительку Радивилівського району, яка, будучи неодноразово засудженою, у період іспитового строку вчинила крадіжку велосипеду з території школи мистецтв.

Під час судового слідства прокурором доведено, що в кінці грудня минулого року зловмисниця, перебуваючи на прилеглій території біля школи мистецтв, з раптово виниклим умислом, повторно, таємно викрала велосипед, спричинивши потерпілому шкоду більш як на 3,5 тисячі гривень.

Наступні 2 роки і 1 місяць жінка проведе у місцях позбавлення волі.

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За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило неповнолітньому потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, вироком Демидівського районного суду від 07.06.2017 засуджено 43-річного жителя Радивилівського району.

У середині серпня 2016 року зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем, при здійснення в’їзду в поворот у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мотоциклом. Неповнолітній водій мотоцикла у результаті ДТП отримав тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя в момент заподіяння, а пасажир мотоцикла – середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов до обвинуваченого про стягнення моральної та матеріальної шкоди, заподіяної злочином, та стягнення додаткових витрат на протезування на суму понад 444,5 тисяч гривень, який вироком суду задоволено; чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з встановленням іспитового строку 3 роки

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Вироком Дубенського міськрайонного суду підтримано позицію Дубенської місцевої прокуратури про засудження до позбавлення волі 29-річного дубенчанина, який систематично вживає наркотичні засоби та вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Для власного вживання зловмисник восени 2014 року виявив декілька рослин коноплі, які, переробивши, почав зберігати за місцем свого проживання, що було доведено в суді.

Керівник Дубенської місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).