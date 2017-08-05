Ініціюють День автентичного костюма

День традиційного автентичного костюма ініціює «Центр дослідження і відродження Волині», який базується у Радивилові. Він повинен стати доповненням відомого Дня вишиванки, акцентуючи увагу не лише на одному елементі національного одягу, а на всьому національному вбранні. Причому не лише української нації, а й інших народів, що мешкають в Україні.

Попередньо відзначення Дня автентичного костюма заплановано на вересень. Ідею такого свята ініціює засновник «Центру дослідження і відродження Волині» Володимир Дзьобак:

— Потрібно повернутися до праджерел, звернути увагу на наші рідні техніки вишивання і орнаментування. Просто необхідно усвідомити, що строката сорочка на розхристаних грудях і велетенський вінок на голові — це профанація українського національного, зневажливе, нешанобливе ставлення до чого-небудь загальновизнаного, загальношанованого. Сорочка ж — то невід’ємна частина строю, який можна пізнати і оцінити лише тоді, коли цей ансамбль довершений, цілий.

Карина ГОМЗАР. («Рівне вечірнє»).