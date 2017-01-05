Із власності району – у власність об’єднаної громади

АВТОР · Січень 5, 2017Переглядів 109

Як інформує сайт Радивилівської ОТГ, у перелік  установ та закладів спільної власності територіальних громад  Радивилівського району, щодо яких надано дозвіл на прийняття у власність Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади,  разом з майном і транспортними засобами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, закріпленими за вказаними закладами, увійшли:

Радивилів, міська радаобидва міські загальноосвітні навчально-виховні комплекси – школа-гімназія і школа-ліцей, Башарівська, Дружбівська, Немирівська, Підзамчівська, Копанівська загальноосвітні школи, Радивилівська дитяча школа мистецтв, районний будинок культури, районний історичний музей, районний будинок школяра,  Радивилівська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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2 Responses

  1. Дарина коментує:
    Січень 6, 2017 о 9:49 am

    Отже, в нас більше не буде РАЙОННОГО будинку культури? РАЙОННОГО будинку школяра? Будинок культури ОТГ? Але такий уже є – це колишній кінотеатр.

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  2. Макс коментує:
    Січень 6, 2017 о 1:21 pm

    у близькому часі не бачу перспективи для молодіжного центру, для музею, для спортшколи, їхня робота і їхні акції не викликають у Радивилові інтересу, подивіться фото в газетах і в інтернеті, все ясно без слів

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