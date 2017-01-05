Із власності району – у власність об’єднаної громади

Як інформує сайт Радивилівської ОТГ, у перелік установ та закладів спільної власності територіальних громад Радивилівського району, щодо яких надано дозвіл на прийняття у власність Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, разом з майном і транспортними засобами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, закріпленими за вказаними закладами, увійшли:

обидва міські загальноосвітні навчально-виховні комплекси – школа-гімназія і школа-ліцей, Башарівська, Дружбівська, Немирівська, Підзамчівська, Копанівська загальноосвітні школи, Радивилівська дитяча школа мистецтв, районний будинок культури, районний історичний музей, районний будинок школяра, Радивилівська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.