Керівники Радивилівської об’єднаної громади

АВТОР · Березень 29, 2017Переглядів 55

Сподіваємося, ця інформація буде корисною для всіх жителів Радивилівської об’єднаної територіальної громади. Адже про склад керівництва цієї громади знають далеко не всі. Тим паче, що подаються контактні телефони, а значить, у нагальній справі можна звернутися не тільки особисто, прийшовши на прийом.Радивилів, міська рада

Міський голова Радивилова

Карапетян Микола Аракелович

тел/факс (03633) 4-31-40

Секретар ради

Герасимчук Інна Станіславівна

тел. (03633) 4-36-62

Перший заступник міського голови

Ісюк Віктор Михайлович

тел. (03633) 4-36-62

Заступник міського голови з питань фінансового забезпечення виконавчих органів ради

Довбиш Ірина Юріївна

тел. ( 03633) 4-33-51

Заступник міського голови

Пастух Олександр Володимирович

тел. (03633) 4-36-62

Керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради

Гуща Сергій Володимирович

тел. (03633) 4-33-12

В.о. старости сіл: Дружба, Новоукраїнське, Малі Гайки Радивилівського району Рівненської області Юсюк Леонід Дмитрович

тел. (03633) 28-4-18

В.о. старости сіл: Башарівка, Перенятин, Старики, Приски Радивилівського району Рівненської області Крук Ігор Павлович

тел. (03633) 28-6-19

В.о. старости сіл: Немирівка, Батьків, Гаї-Лев’ятинські Радивилівського району Рівненської області Колдун Анатолій Петрович

тел. ( 03633) 28-3-09

В.о. старости сіл: Підзамче, Підлипки, Стоянівка, Казмірі, Круки, Копані, Адамівка Радивилівського району Рівненської області Воронко Лариса Володимирівна

тел. (03633) 4-33-61, 28-1-19

(З сайту Радивилівської ОТГ).

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