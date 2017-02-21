Київська газета про наше свято розповіла

Про радивилівську Масницю розповіла газета Верховної Ради «Голос України» в публікації під назвою «Куліш від народного обранця», де є й таке повідомлення: «Долучився до цього свята і народний депутат України Олександр Дехтярчук, який представив козацький куліш «власного виробництва». У газеті використане фото кореспондента Радивилів.info В.Ящука.

⇒У публічно-шкільній бібліотеці села Березини Козинської об’єднаної територіальної громади (Радивилівський район) проведено масовий захід-реквієм «Герої не вмирають» з метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Читали вірші Я.Чуліпа, Д.Пукас, І.Рішко, М.Веіс, Д.Сова, А.Щенсна, С.Дубинецький, В.Шаблій, О.Антонюк. Прозвучали пісні «Плине кача», «Білі лебеді». Також була переглянута презентація «Герої Небесної Сотні». Організувала захід бібліотекар Л. Карлюк.

⇒Такий же захід відбувся в селіі Бригадирівка. Ведучі Ж.Братащук та І.Павлюк згадали про ті трагічні дні нашої України. Присутні переглянули відео тих днів. Вірші жалобно звучали у прочитанні Д.Панасюк, Б.Панасюк, І.Ліхатової, Д.Жук. Пісню «Плине кача по тисині» виконали настоятель Свято-Воскресенського храму села Бригадирівка В.Сидорук та регент хору В.Сидорук. Йшла мова і про героїв бою під Крутами 1918 року. Вірш про це читали Н.Чубай і В.Сидорук. У вшануванні пам’яті патріотів взяли участь і учні молодших класів.

⇒16 червня 2017 року музею “Козацькі Могили” в селі Пляшева Радивилівського району виповнюється 50 років, тому колектив Пляшевської школи спільно з дирекцією Національного заповідника «Поле Берестецької битви» розпочали цикл заходів щодо відзначення цієї дати та популяризації святині, яку в народі називають “Козаччина”, “Українська Мекка”. Нещодавно школярам про подвиги Івана Богуна розповіли наукові співробітники заповідника В.Павловець та Н.Лящук. Бібліотекар школи М.Хміль підготувала виставку літератури з цієї теми. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці П.Ремесник.

⇒Крупецька об’єднана територіальна громада запрошує на турнір з пінг-понгу, який відбудеться 26 лютого 2017 року з 14 години в приміщені клубу села Баранне (Радивилівський район).

Фото: Радивилів.info.