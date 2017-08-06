Кіно – під відкритим небом біля міського музею

Радивилівський історичний музей (директор Олеся Шикало) започаткував перегляди фільмів під відкритим небом біля свого приміщення. Це фільми українського виробництва, і присвячено акцію 26-й річниці незалежності України.

У неділю, 6 серпня, відбувся перший кінопоказ. Відкрив перегляд анімаційний фільм «Магазин щастя» радивилівця Тараса Підгірняка. У титрах фільму серед тих, хто його створював, натрапляємо також на прізвища радивилівців Юліанни Вербіщук (Ворожбит), Мальвіни Салійчук і Арсенія Бортника.

Затим глядачам було запропоновано український музичний художній фільм «Прикольна казка» (режисер Роман Ширман). У ролях знялися Владислав Троїцький (король Нещасливого королівства), Олена Алимова (принцеса цього королівства), Георгій Делієв (військовий міністр), Борис Барський (заступник міністра) та інші.

На початку кіноперегляду глядачів зібралося дуже мало, але згодом молодь почала підходити і займати місця (сидячі і напівлежачі, адже були розстелені спеціальні килимки). Мабуть, ефект від перегляду був би значнішим, якби його влаштували на центральній площі Радивилова, де в той час прогулювалося і сиділо на лавках значно більше людей.

Про те, яким був кіноперегляд у міському парку торік, нагадає ця фотоінформація: http://www.radyvyliv.info/vechirnij-kinopereglyad-u-miskomu-parku-vidpochinku.html

Хто не побував на кіноперегляді, може подивитися згадані фільми за цими посиланнями:

“Прикольна казка”: