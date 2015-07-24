Княгиня Ольга і князь Володимир – наші земляки. ВІДЕО

Княгиня Ольга (Свята Ольга) народилася в Пліснеську на Брідщині, а князь Володимир (Володимир Святославович) – у селі Будятичі (нині околиця міста Нововолинська). Ці гіпотези на науковому рівні доводять львівські вчені, кандидат історичних наук Ігор Мицько (про княгиню Ольгу) і доктор наук, історик Юрій Диба (про князя Володимира).
24 липня, коли Церква відзначає пам’ять святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Єлени, – в Бродах на Львівщині відбулися десяті, ювілейні «Ольжині читання», які пройшли за підтримки Бродівської центральної районної бібліотеки, Бродівського історико-краєзнавчого музею, творчої лабораторії «На межі» та Ігоря Зіновійовича Мицька.
Доктор архітектури Юрій Диба (Львів) виступив із презентацією своєї книги «Батьківщина Святого Володимира. Волинська земля у подіях Х століття» (Львів, 2014), а кандидат історичних наук Володимир Собчук – книги «Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських та шляхетських родів Волині Х – першої половини ХYІІ ст.» (Кременець, 2014).
Були виголошені доповіді та повідомлення: «Географія початкової Руси за східними джерелами» (Юрій Диба, доктор наук), «Проблема балканських впливів у матеріальній культурі Галичини та Волині Х століття» (Святослав Терський, доктор історичних наук, професор), «Болгарські корені князя Володимира Святославовича» (Ігор Мицько, кандидат історичних наук), «Деякі аспекти практичного значення гіпотези про народження княгині Ольги в Пліснеську» (Володимир Булишин, голова РК ТРК «Броди»).
З читань велася онлайн-трансляція в Інтернет.
До речі, батько професора «Львівської політехніки» Святослава Терського – Шелом’янцев-Терський Володимир Саватійович (1918 – 1993), відомий археолог, історик, народився в селі Янівка (нині Іванівка Радивилівського району). Закінчивши початкову школу в місті Радзивилів (Радивилів), продовжив навчання у Дубенській гімназії.
На знімках:Учасники «Ольжиних читань» (зліва направо) кандидат історичних наук Володимир Собчук (Кременець), директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, краєзнавці Володимир Ящук (Радивилів) і Андрій Корчак (Броди).
Під час читань (зліва направо): Володимир Булишин, Ігор Мицько, Юрій Диба.
Прекрасно, що є такі люди, які шукають правду про наше минуле.
Прекрасно, що в науці є профани. прекрасно, що багато людей працюють не по професіях. прекрасно, що є “Герої”, які прикрашають історію.
Що далі? Первісна людина пішла з України. Львівські “Карпати” заснували у мезоліті. Перші люди на землі – трипільці. Давні слов’яни були на теренах Галичини до створення Землі. Майя й Інки пішли від галичан.
А може не усе так прекрасно?
Ми сміємося з колиски трьох братніх народів – і треба – бо це абсурд. Ми кричимо про переписування московської історії ще від Петра І – і це правда. А чим вони займаються: хто ці науковці? які аргументи вони висувають на підтвердження своїх “думок”?
“Веселі, брате, часи настали” і у державі і у науці.
Люди! в що ви вірите. це ж дурниця несусвітня. Це називається видання бажаного за дійсне, і як сказала колись одна вчена все це є “около научная сирость”. Неможна так знущатися з нашої з вами історії. Адже ви зі своїми оцими бздурами ще гірше робити для держави. То ж пане Юрій перестаньте бавитися в сенсації. Адже архітектору нічого робити в історії так само як історику в архітектурі. Залиште цю роботу історикам, адже у Львові є одна академічна (Інститут українознавства) та одна навчальна (Історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка)установи фахівці яких мають професійні здібності займатись цим питанням. Перестаньте бути псевдопатріотом, і нешкодьте своїми дурницями нашому народу.
Шановні, андрію та Львівянине: а ви хоч завдали собі клопоту ознайомитися з аргументацією? (Ви так ловитеся на “чистоту науки” мабуть, не підозрюючи, що половину подач добряче перебріхують при “критиці”, і в “оригіналі” ніяких “Христос був Галичанином” немає. Чи, в усякому разі, значно менеше, ніж їх нам подають іноді.)
Вибачте, але якщо ви, не зробивши цього, дозволяєте собі писати таке, як тут – то ваші слова порожні просторікування! Струшування повітря, так би мовити, до того ж хамське (враховуючи, зокрема, виваженість позицій науковців). Чи ви може “не помітили, що вони подають свої думки як ГІПОТЕЗИ?
І розчарую на предмет диплому історика” Петро Толочко, (у якого з цим все гаразд) якраз і обстоює (чи, принаймні, донедавна обстоював” ідею “трьох братніх народів”, яку справедливо засуджує андрій. Як бачите, він щось не дуже рятує.)))
Але головне – відірваність від інших сфер життя зовсім не сприяє науковій об’єктивності.
анлдрій писав:
“Ми кричимо про переписування московської історії ще від Петра І – і це правда. А чим вони займаються: хто ці науковці? які аргументи вони висувають на підтвердження своїх “думок”?
“Веселі, брате, часи настали” і у державі і у науці.”
Цілком вірно, пане андрію! То пора, може, переписати назад? Але Ви, я так зроз-умів, зочете, щоб усе відбувалося гладенько, без помилок тахиб… ТАК НЕ БУВАЄ, ЛЮДИ!!! Ви готові дати голову на відсіч, що знаєте, пнтання, які ПРИНЦИПОВО НЕМОЖУТЬ навіь розгляджатися? А Вам відомо, що на це також потрібне хоч якесь обгрунтування.
Коласлна взагалі позиція! Людми риються роками в архівах, щось співставляють, думають – а тут вискакують як Пилип з конопель пару істориків (чи “істориків”?), і кажуть: “А, то все дурня!..” (Підозрюю, таки не ознайомившись як слід із предметом “критики”)
Ну, молодці, поборники науки! Бачачи таке ставлення до чужої праці, звичайно, багато народу надихнеться вашими відгуками – і не тільки історики…