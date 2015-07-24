Княгиня Ольга і князь Володимир – наші земляки. ВІДЕО

Княгиня Ольга (Свята Ольга) народилася в Пліснеську на Брідщині, а князь Володимир (Володимир Святославович) – у селі Будятичі (нині околиця міста Нововолинська). Ці гіпотези на науковому рівні доводять львівські вчені, кандидат історичних наук Ігор Мицько (про княгиню Ольгу) і доктор наук, історик Юрій Диба (про князя Володимира).

24 липня, коли Церква відзначає пам’ять святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Єлени, – в Бродах на Львівщині відбулися десяті, ювілейні «Ольжині читання», які пройшли за підтримки Бродівської центральної районної бібліотеки, Бродівського історико-краєзнавчого музею, творчої лабораторії «На межі» та Ігоря Зіновійовича Мицька.

Доктор архітектури Юрій Диба (Львів) виступив із презентацією своєї книги «Батьківщина Святого Володимира. Волинська земля у подіях Х століття» (Львів, 2014), а кандидат історичних наук Володимир Собчук – книги «Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських та шляхетських родів Волині Х – першої половини ХYІІ ст.» (Кременець, 2014).

Були виголошені доповіді та повідомлення: «Географія початкової Руси за східними джерелами» (Юрій Диба, доктор наук), «Проблема балканських впливів у матеріальній культурі Галичини та Волині Х століття» (Святослав Терський, доктор історичних наук, професор), «Болгарські корені князя Володимира Святославовича» (Ігор Мицько, кандидат історичних наук), «Деякі аспекти практичного значення гіпотези про народження княгині Ольги в Пліснеську» (Володимир Булишин, голова РК ТРК «Броди»).

З читань велася онлайн-трансляція в Інтернет.

До речі, батько професора «Львівської політехніки» Святослава Терського – Шелом’янцев-Терський Володимир Саватійович (1918 – 1993), відомий археолог, історик, народився в селі Янівка (нині Іванівка Радивилівського району). Закінчивши початкову школу в місті Радзивилів (Радивилів), продовжив навчання у Дубенській гімназії.

На знімках: Учасники «Ольжиних читань» (зліва направо) кандидат історичних наук Володимир Собчук (Кременець), директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, краєзнавці Володимир Ящук (Радивилів) і Андрій Корчак (Броди).

Під час читань (зліва направо): Володимир Булишин, Ігор Мицько, Юрій Диба.