Кого відрядять у суд в Радивилові?

АВТОР · Березень 26, 2017Переглядів 28

Вища кваліфікаційна комісія суддів України планує відрядити 44 судді у кілька областей України. Прийматиме суддів і Радивилівський районний суд Рівненської області, інформує сайт https://ostroh.info/misto/vlada/v-ostrog-vidryadyat-suddiv-z-inshyh-regioniv/

Відрядити до іншого суду можуть суддю того самого рівня і спеціалізації. Документи мають право подавати всі охочі спеціалісти. Поки що не відомо, хто саме і коли приїде у місцевий суд, оскільки ВККС розглядатимуть заяви на відрядження з 11 квітня.молоток судді

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