Коли краще їхати в Єгипет

Відпочивати в Єгипет їдуть упродовж усього року, купатися в Червоному морі можна практично в будь-який час. Традиційно вважається, що найбільш сприятлива погода для відпочинку – восени і навесні. Але і в інший час тури в Єгипет користуються популярністю: адже і в низькому сезоні є свої переваги.

Потрібно сказати, що погода в Єгипті, в порівнянні з іншими курортами, досить прихильна до туристів: тут немає затяжного сезону дощів і виснажливої ​​вологості (за винятком міст у серці країни). Навіть річна екстремальна спека переноситься значно легше, ніж, наприклад, у тропічних країнах. І все ж, друга половина весни і перші місяці осені вважаються ідеальним періодом, щоб відправитися в Єгипет. Саме в цей час на Червоному морі стоїть “оксамитовий” сезон: у теплій морській воді комфортно купатися навіть найменшим дітям, а температура повітря, навпаки, дуже помірна. Погода прекрасно підійде як для пляжного відпочинку, так і для відвідування всесвітньо відомих стародавніх пам’яток.

У травні, жовтні та листопаді єгипетські курорти переживають пік туристичного попиту. Масово їдуть відпочивати і на новорічні канікули. Тим же, хто шукає гарячі тури в Єгипет, найкраще придивитися до інших місяців. Відразу після Нового року вартість путівок досягає свого мінімуму: купити тури в Єгипет можна від 160 $ ​​з людини. У той же час погодні умови не завжди сприяють відпочинку в січні: на узбережжі дме сильний вітер, а температура опускається до 20 градусів. Але якщо пощастить з погодою, навіть узимку можна купатися і засмагати. До слова сказати, в Єгипті практично завжди світить яскраве сонце. До того ж вітряна зима – найкращий час для занять водними видами спорту і поїздок по країні.

До весни повітря і вода вже встигають прогрітися. Якщо ви не любите надто тепле море і сильну спеку, вам сподобається клімат у березні і квітні. Схожа погода стоїть і в грудні.

А ось літо для поїздки підійде найменше. Температура в пустелі досягає своїх максимальних значень, залишаючи туристам прохолоду лише на узбережжі. Та й море часом таке ж гаряче, як повітря. Поїздки в міста і до пам’яток стають украй важкими. З дітьми в цей час краще поїхати на відпочинок до Європи чи Туреччини. Але завдяки сухому повітрю і постійному вітрі, високі температури переносяться легше, і в Єгипет їдуть любителі по-справжньому спекотного літа.

У травні і в жовтні-листопаді відпочинок на Червоному морі популярний не тільки через кліматичні умови. Багато хто із задоволенням користуються можливістю відпочити з сім’єю на морі на травневі свята або оздоровити дитину перед зимою на осінніх канікулах. Поки в інших країнах прохолодно, на єгипетських курортах справжнє літо. До того ж, Єгипет – лідер серед бюджетних напрямків пляжного відпочинку.

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