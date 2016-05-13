Концертна програма «Калейдоскопу». ФОТО

Вчора цікаву і різнопланову концертну програму представило глядачам у Радивилівському районному будинку культури міське громадське об’єднання «Калейдоскоп» на чолі з Наталією Бортник. Було вшанування подвигу захисників незалежності України, вручення благодійних коштів матері одного з учасників АТО, якого захопили в полон бойовики-терористи, були зворушливі пісні і відеосюжети на екрані, але основну частину програми склали танці учасників хореографічних колективів, у тому числі й танцюристів, запрошених із сусіднього міста Броди на Львівщині.

Свого роду «родзинкою» програми стало ознайомлення з сімейними традиціями родини Горопахи, де з покоління в покоління передається любов до вишивання, та з виробами ткацької майстерні громадської організації «Центр дослідження і відродження Волині» (м.Радивилів).

Фотознімки Володимира Ящука і Владислава Мелиха

можна переглянути за цим посиланням:

http://photo.i.ua/user/8031682/472142/?r=9380501&p=0