Конфлікт між чоловіками закінчився різаниною

Сталося це в селі Козин Радивилівського району. У важкому стані 39-річного потерпілого госпіталізували до лікарні, повідомляє агенція новин «Рівне Інформаційне».

Двоє чоловіків випивали у будинку свого знайомого. Будучи напідпитку, почали сваритися. 43-річний чоловік схопив ніж, який мав при собі, і вдарив ним у живіт іншого. Це сталося надвечір 12 лютого.

Наразі за життя потерпілого борються лікарі. Відомо, що нападник уже потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень.

За матеріалами прес-служби рівненської обласної поліції.