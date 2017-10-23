Конфлікт у Михайлівці між селянами і “Радивилів Агро”

У Радивилівському районі трапився конфлікт між власниками паїв та ТзОВ «Радивилів Агро», що входить у промислову групу «Пан Курчак». Власником підприємства є нардеп з Волині Сергій Мартиняк.

«Радивилів Агро» поскаржилося на власників паїв в антирейдерський аграрний штаб Рівненської ОДА. Заявило, що селяни, з якими укладено договори оренди на 15 років, перешкоджають проведенню посівної на полях Михайлівської сільради.

«Як розповідають представники «Радивилів Агро», підприємство виконує усі взяті на себе зобов’язання. За використання паїв агрофірма справно сплачує людям орендну плату у розмірі 6%, яка є середньою у всьому районі», — йдеться на сайті Рівненської ОДА.

Нещодавно група обурених людей заблокувала сільськогосподарську техніку «Радивилів Агро», перешкоджаючи потрапити на поле біля села Засів. Селяни хочуть розірвати з підприємством договори оренди, аби переукласти їх з іншою агрофірмою. Вони сподіваються, що та платитиме їм більше грошей, додають в ОДА.

— Підприємство веде законну та добросовісну господарську діяльність на орендованих паях. Тому працівники правоохоронних органів повинні розібратися у правомірності дій селян. Люди мають зрозуміти, що умови договору повинні виконуватися двома сторонами, — зазначив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

Тож посадовець доручив юристам виїхати на місце конфлікту, аби пояснити людям їхні права та відповідальність за перешкоджання роботі агрофірми. Правоохоронці повинні забезпечити громадський порядок на полях. Уже відкрито кримінальне провадження, зазначають в ОДА.

«Радивилів Агро» було створено 10 років тому в селі Михайлівка Радивилівського району. За даними держреєстру, співвласниками фірми є, окрім Сергія Мартиняка, його дружина Ольга Лихач та киянин Іван Грод. Останні два роки керує підприємством Іван Школяр, колишній перший заступник голови Радивилівської РДА. https://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=79715