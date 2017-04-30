Конкурс талановитої молоді Радивилівської ОТГ

АВТОР · Квітень 30, 2017Переглядів 47

Комунальний заклад «Радивилівський міський будинок культури» розмістив на сайті Радивилівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) оголошення про те, що має на меті провести конкурс «Радивилів талант-шоу», отож запрошує до участі дітей та молодь (із населених пунктів громади), які люблять та вміють співати і танцювати, грати на музичних інструментах. Приймаються попередні заявки (можна звернутись як у будинок культури, так і телефоном 4-39-50).

Конкурс заплановано провести в неділю, 21 травня.

Радивилів, центр

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