Конкурс талановитої молоді Радивилівської ОТГ

Комунальний заклад «Радивилівський міський будинок культури» розмістив на сайті Радивилівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) оголошення про те, що має на меті провести конкурс «Радивилів талант-шоу», отож запрошує до участі дітей та молодь (із населених пунктів громади), які люблять та вміють співати і танцювати, грати на музичних інструментах. Приймаються попередні заявки (можна звернутись як у будинок культури, так і телефоном 4-39-50).

Конкурс заплановано провести в неділю, 21 травня.