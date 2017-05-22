Конкурс юних талантів Радивилівщини. ФОТО

У Радивилівському міському будинку культури відбувся конкурс талановитих дітей і молоді Радивилівщини, які демонстрували перед журі і глядачами свої здібності в співі, грі на музичних інструментах, хореографії, художньому читанні віршів та гуморесок.

З привітанням до учасників цього конкурсу, який його організатори назвали «Радивилів – талант-шоу», звернувся заступник міського голови Радивилова з гуманітарних питань, голова журі О.Пастух.

Як повідомлено, про результати змагання конкурсантів різного віку (а найменшій учасниці ще не сповнилося й чотирьох років) буде повідомлено в Міжнародний день захисту дітей.

Пропонуємо увазі наших читачів фотознімки більшості учасників конкурсу під час їх виступів – дивитися тут:

http://photo.i.ua/user/5086/493860/

Із глядацького місця фотографував Володимир Ящук (представлено близько 40 фото).