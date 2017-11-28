Крадії велосипедів зважають на легковажність їх власників

З кожним роком зростає кількість велосипедистів на дорогах нашого міста Радивилова й району, так само, як і зростає кількість крадіжок велосипедів. А популярністю у велокрадіїв користуються найрізноманітніші велосипеди. Воно й не дивно, бо це приносить легкі гроші.

Цього року в Радивилівському відділенні поліції зафіксовано 24 факти крадіжок велосипедів, половина крадіжок розкрита. Єдиної статистики щодо крадіжок «сталевих коней» не існує, і передумов до зниження цієї цифри не спостерігається. Так що проблема захисту велосипеда від угону залишається вкрай гострою.

Крадені велосипеди нижнього і середнього цінового діапазону або збуваються за безцінь на найближчому ринку, або швиденько здаються в ломбард. А елітні брендові байки вивозяться в сусідні регіони або розбираються на запчастини для їх подальшого перепродажу.

Шукати велосипед складно, бо злодії здебільшого не роз’їжджають на них містом, а відразу намагаються позбутися краденого. Можуть перефарбувати залізного «коня» в інший колір – так, що його вже й сам власник не впізнає. Пошуки спрощуються тоді, коли момент викрадення велосипеда зафіксувала камера спостереження. Тоді можна одразу з’ясувати особи злочинців. Але є й такі зловмисники, по яких і не скажеш, що вони мають плани на ваш велосипед. Тож будьте обачними! – зазначають у Радивилівському відділенні поліції.

Ваш велосипед, окрім вас і злодія, – нікому не потрібен. Не слід повністю покладатися ні на випадкових перехожих, не варто залишати велосипед на подвір’ї, в загальному коридорі, на сходовому майданчику чи в будь-якому іншому подібному місці з відносно вільним доступом сторонніх людей. У випадку викрадення вашого велосипеда, по суті, тільки ви один будете винні в події. Недогледіли. Оскільки, як показує практика, найчастіше велосипеди крадуть саме з місць загального користування. А ще краще для злодія, коли він просто може непримкнутий велосипед безперешкодно взяти, сісти та й поїхати…

Тож радимо не скупитися та купити дорожчий U-подібний замок, ланцюг і, перебуваючи в громадських місцях, не забувати пристебнути велосипед за непорушний об’єкт, до того ж намагатися не випускати свій «двоколісний транспорт» із поля зору.

Якщо велосипед таки вкрали, то потерпілим необхідно звернутися до поліції. Також не буде зайвим поширити фото велосипеда через соціальні мережі. Чим більше людей знають про крадіжку і бачать фото, тим більше шансів його відшукати.

Велосипедним крадіям інкримінують ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Ця стаття трактується як викрадення чужого майна, відтак крадіям загрожують покарання у вигляді штрафу від 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років чи позбавлення волі на строк до трьох років. При повторному вчиненні проступка покарання стає суворішим.Тож радимо схильним до злодійства задуматися над цим.

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Вчергове жертвою онлайн-шахраїв стала 32-річна Марія з Радивилівщини, яка на сайті ОЛХ захотіла купити спальню та перерахувала на банківську картку продавцеві близько семи тисяч гривень завдатку. Жінка позбулася чималої накопиченої суми і не отримала бажаного товару. Така прикрість – не рідкість. Поліція вкотре застерігає громадян. Краще переплатити сотню – другу, купуючи потрібну річ у магазині, аніж втратити тисячі…

Якщо все ж вирішили здійснювати купівлю-продаж омріяного товару через мережу Інтернет, намагайтеся перераховувати кошти при його отриманні.

Також застерігаємо: не повідомляйте незнайомцям ніякої інформації по власній банківській картці. Пам’ятайте, що для переказу коштів на картку достатньо її номера!

Радивилівське відділення поліції.