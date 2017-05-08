Крали з нафтопроводу в Радивилівському районі

У Львівській області правоохоронці затримали банду, що викрала нафтопродукту на суму понад 1,3 млн. гривень. Як зазначається, поблизу села Іванівка Радивилівського району Рівненської області зловмисники облаштували несанкціоновану врізку у магістральний нафтопродуктопровід, від якого проклали замаскований відвід довжиною близько 4 кілометри.

“Під час перекачування нафти-сирцю було затримано вантажні автомобілі ДАФ та МАН із вмонтованими у кузовах цистернами. Частину учасників злочинної групи було викрито безпосередньо під час викрадення чергової партії нафтопродуктів. Інші переховувались у Полтавській області, де були затримані оперативниками”, – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено, що зловмисникам вдалося викрасти понад 100 тонн нафтопродуктів на загальну суму понад 1,3 млн. гривень. До суду скеровано обвинувальний акт щодо зловмисників за ч.5 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області. https://www.rbc.ua/ukr/news/lvovskoy-oblasti-zaderzhali-bandu-pohitivshuyu-1493816266.html